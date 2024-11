Xavi: «Come staff tecnico abbiamo fallito. Non abbiamo giocato come avremmo voluto»

In conferenza: «Cubarsí e Lamine alle Olimpiadi e agli Europei? Parleremo con la Federazione e gli comunicheremo la nostra opinione».

L’allenatore del Barcellona, ​​Xavi Hernández, in conferenza stampa prima di Barcellona-Real Sociedad. Con il Real Madrid campione, l’unico obiettivo dei blaugrana è raggiungere la seconda posizione. Queste le dichiarazioni dell’allenatore.

Xavi: «Abbiamo un’altra possibilità per riconquistare la seconda posizione»

Come affronti la partita?

«Abbiamo un’altra possibilità per riconquistare la seconda posizione. È una grande opportunità per noi. La Real Sociedad è una rivale di livello straordinario. Sono aggressivi in ​​difesa, hanno tante cose in attacco. E’ un avversario difficile, roccioso… La squadra è vogliosa e tesa. E’ l’occasione per recuperare il secondo posto».

Non riuscire a tornare in seconda posizione sarebbe un fallimento?

«Sì, è una partita fondamentale. Sarebbe una battuta d’arresto. Recuperare il secondo posto significherebbe tantissimo».

Cerchi di non parlare di futuro nello spogliatoio?

«Gli ho detto che siamo quelli che resteranno qui fino alla fine della stagione e l’obiettivo in questo momento è arrivare secondi. Capisco che in questo momento l’attenzione è su chi rimane e chi se ne va ma ora non c’è ancora mercato finché si gioca il campionato».

Pensi sia giusto che Pedri si riposi quest’estate o deve andare agli Europei?

«Non dipende da me. L’allenatore c’è e vedremo se andrà agli Europei oppure no. Pedri è al cento per cento».

Quale posizione preferiresti rafforzare?

«Non dico nulla perché al momento mancano quattro partite. Ci restano quattro partite. Poi vedremo».

Se la squadra non arriva seconda, la rivoluzione può essere più grande?

«Non credo che la pianificazione dipenda da questo. Per noi è importante arrivare secondi. Ma la pianificazione non cambierà. Il sollievo arriva se vinciamo le quattro partite che ci restano».

È stata presa qualche decisione riguardo al futuro di Ansu Fati?

«Non chiedetemi altro sulla pianificazione perché non dirò nessun nome. Decideremo anche su quelli in prestito».

È un sollievo che Cubarsí abbia rinnovato così come Lamine? La risposta di Xavi:

«Sì. I nostri giovani hanno già fatto la differenza. Speriamo di trovare un accordo anche con Héctor Fort, con Marc Guiu».

Rispetto alla scorsa stagione la squadra ha subito 30 gol in più. Hai analizzato i perché?

«Come staff tecnico abbiamo fallito. Le molte partite che abbiamo giocato senza un perno difensivo, hanno avuto un grande impatto sulla stagione. Dobbiamo ritrovare l’equilibrio. Questa mancanza di dominio nei duelli e nelle seconde palle. Non siamo stati all’altezza della situazione né abbiamo giocato come avremmo voluto».

È una priorità avere due giocatori per ruolo?

«Sì, è uno degli obiettivi. C’è soprattutto competitività nei giocatori».

Cosa ne pensa Xavi di Zubimendi?

«Ho già detto che secondo me è un giocatore molto bravo. Ma la Real ha giocatori come Mikel Merino, Kubo, Brais, Barrenetxea, che sono anche grandi giocatori» .

Cosa cambieresti di questa stagione?

«Quando lo staff si è riunito per capire cosa si poteva fare meglio, avremmo potuto riorganizzare diversamente la squadra a centro campo».

Xavi sarebbe d’accordo se Cubarsí e Lamine facessero i Giochi e gli Europei?

«Parleremo con la Federazione se lo deciderà e gli comunicheremo la nostra opinione».

ilnapolista © riproduzione riservata