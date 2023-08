Champions League, guida ai sorteggi, dove e quando vederli

Napoli in prima fascia, Inter in seconda, Lazio e Milan in terza. La seconda fascia è ricca di pericoli, ma tra tutte preoccupa il Real Madrid

La Champions League 2023/2024 avrà inizio a breve. La prima data importante è domani 31 agosto alle ore 18, dove i rappresentanti delle migliori squadre europee si incontreranno al Grimaldi Forum di Montecarlo, nel principato di Monaco. Sarà possibile vedere i sorteggi sul profilo ufficiale youtube della Uefa, su Sky, oppure i seguenti siti di straming: Dazn, Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Si mantiene il sistema classico dei gironi composti da quattro squadre, perché il nuovo modello scelto dalla Uefa, con un unico girone che riprende il modello dei campionati nazionali. Questa, quindi, sarà l’ultima edizione della Champions League per come eravamo abituati a viverla. Non solo, sarà anche l’ultima dove le squadre potranno retrocedere in Europa League e sperare di vincere ancora un importante trofeo internazionale.

Per il Napoli sarà un’edizione importante, perché i campioni d’Italia hanno diritto alla prima fascia.

Insieme agli azzurri ci saranno: Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, Psg e Siviglia. Queste sono quindi le squadre che il Napoli non incontrerà nella fase a gironi.

Kings of Europe! 👑 🔵 Man City win the #SuperCup! 🏆 pic.twitter.com/KEwhx4AMYQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 16, 2023

Nelle altre fasce, invece, il Napoli non potrà giocare la fase a gironi con le italiane: Inter in seconda, Milan e Lazio in terza.

La seconda fascia è formata da queste sfidanti: Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid.

La terza fascia: Lazio, Milan, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa.

Quarta, e ultima, fascia: Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino.

Restano da assegnare le vincitrici delle qualificazioni: il Celtic Glasgow e le tre squadre vincitrici dei playoff.

Il tutto sarà organizzato in vista del 19 settembre, data della prima sfida di Champions League che aprirà le danze al torneo più importante del calcio europeo.

Anche se non è chiaro quali squadre mancano tra la terza e la quarta fascia, sarà una competizione particolare. Milan e Lazio, più di altre, rischiano di ritrovarsi in gironi pericolosi formati dalle grandi squadre di prima e seconda fascia.

