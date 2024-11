Giorgi, la Federtennis conferma il pignoramento di 464 mila euro da parte del fisco

La Federazione lo ha confermato all’Ansa. Nella cartella girata alla Fitp si parla di 464 mila euro, ma potrebbero esserne di più

Camila Giorgi deve al fisco 464 mila euro di tasse non pagate, l’Agenzia delle entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis. È la stessa Federazione a darne la conferma all’Ansa. Ciò non esclude che il debito della tennista sia maggiore, 464 mila euro è solo la cartella girata alla Fitp.

Giorgi è ricomparsa ieri sui social, annunciando il suo ritiro e chiedendo ai suoi fan di non credere alle fake news.

Le prime parole di Camila Giorgi dopo il suo allontanamento dall’Italia. Per molti si trova negli States, forse in California. Lontano comunque dalle grinfie del Fisco. Lei però smentisce tutte le accuse su Instagram e conferma il suo ritiro dal tennis:

«Chiedo cortesemente che per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo articoli Fake. Ai miei adorati fan, sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono così grata per il vostro meraviglioso amore e sostengo per così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’orda di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità futuro. È una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme. Con tanto affetto, Camila».

