Napoli, Conte ha chiesto 7 milioni più bonus e 4 acquisti (Pedullà)

Se De Laurentiis decide di affondare, ha chance di andare in porto. Ripartire eventualmente senza coppe non sarebbe un problema

Pedullà fornisce ulteriori aggiornamenti sulla trattativa che potrebbe portare Conte sulla panchina del Napoli. Secondo il giornalista esperto di calciomercato, tutto dipende da De Laurentiis. L’allenatore ha avanzato delle richieste al presidente tutto sommato accessibile. Se decide di affondare, Conte può vestirsi d’azzurro.

Pedullà: «Per il Napoli significherebbe zittire i malumori di una pessima stagione»

Scrive Pedullà:

De Laurentiis ha le carte in mano: se decide di affondare, ha chance di andare in porto. Conte ha chiesto una base di 7 milioni più un paio di bonus, ripartire eventualmente senza coppe non sarebbe un problema, l’organico andrebbe aggiustato con 4 interventi nell’undici titolare. La Juve (che aspetta Thiago Motta) mai è stata su Conte, il Milan fino a oggi non ha mosso i passi che il popolo rossonero vorrebbe. De Laurentiis ha le carte in mano e la disponibilità dell’allenatore salentino, ora dipende da lui. Conte per il Napoli significherebbe zittire i malumori di una stagione pessima amplificata dagli ultimi risultati negativi. Quindi, occhio.

Napoli-Conte: situazione da seguire a maggior ragione ora dopo le ultime delusioni Su Twitter (X), Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, annuncia che la situazione Conte-Napoli va monitorata con grande attenzione soprattutto dopo le ultime cocenti delusioni del Napoli. Le probabilità di vederlo sulla panchina del Napoli continuano ad aumentare. Dietro il tecnico salentino resiste Pioli. Più defilati Italiano, che aspetta una risposta entro mercoledì, e Gasperini, per ovvi motivi. “Panchina Napoli: su Conte ad aprile eravamo andati da 10 a 50, situazione da seguire a maggior ragione ora dopo le ultime delusioni. Pioli tallona come un mese fa, Italiano aspetta una risposta entro mercoledì ma oggi è in stand-by. Come Gasperini che piace molto ma che fino al 22 è chiuso per… (finali di) coppe”.

