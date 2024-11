Tudor aveva ragione. Da quando è alla Lazio ha conquistato 16 punti, nessuno ha fatto meglio

La statistica di Opta: “16 punti in sette partite di Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio in questo periodo (16 anche l’Inter)”

La Lazio di Tudor vince contro l’Empoli 2-0 nel giorno dell’anniversario dello scudetto del’74. In gol Patric e Vecino. Da quanto è arrivato alla Lazio, il tecnico croato ha conquistato 16 punti in sette partita. Come riporta Opta, nessuna squadra ha fatto meglio in questo periodo. Anche l’Inter nelle ultime sette ha conquistato 16 punti.

L’allenatore biancoceleste lo aveva anche detto in conferenza stampa alla vigilia della partita rispondendo alle critiche sui punti persi.

16 – Da quando è arrivato Igor #Tudor, la Lazio ha conquistato 16 punti in sette partite di Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione in questo periodo (16 anche l’Inter). Svolta.#LazioEmpoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 12, 2024

Tudor: «Punti persi? Da quando sono qui, la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta»

Igor Tudor, tecnico della Lazio, ha tenuto la conferenza stampa prima del match contro l’Empoli di domenica, ore 12:30.

La Lazio sta perdendo terreno con le squadre che fanno bene in Europa come Atalanta, Roma e Fiorentina?

«Sono concentrato nella mia vita da allenatore e da uomo sempre sul presente, non faccio paragoni con le altre e fare programmazioni non mi appartiene, non penso che porti a niente. Devi crescere giorno per giorno, è una sfida con te stesso come calciatore e come uomo. Se si migliora allora si raggiunge l’obiettivo, se sei bravo nel tuo lavoro si va avanti, poi si vede dove ti porta quel lavoro. Meno guardi gli altri nella vita e meglio è, si vive meglio e puoi concentrarti più su te stesso»

Sta riflettendo sui tanti punti persi da situazione di vantaggio?

«Da quando sono arrivato io la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta. L’Inter ha vinto lo scudetto e l’Atalanta è in finale di Europa League. Firmerei per avere questo rendimento per i prossimi dieci anni».

Quando firmò con la Lazio, il titolo del Napolista fu: Tudor nuovo allenatore della Lazio: perse il Napoli perché non volle fare il 4-3-3

È Tudor il nuovo allenatore della Lazio: perse il Napoli perché non volle fare il 4-3-3

Scrive Di Marzio su X:

Tudor sarà il prossimo allenatore della Lazio: accordo raggiunto per un anno e mezzo di contratto, più opzione per un altro anno. Verrà perfezionato dopo la partita col Frosinone.

L’intervista di Salvatore Malfitano all’agente di Tudor Anthony Seric sulla Gazzetta dello Sport

Cosa è andato storto?

«Il club ha una posizione ben chiara: vuole un tecnico che si allinei sul 4-3-3 e le discussioni hanno riguardato in che modo svilupparlo. Tuttavia se si chiama Tudor, si è a conoscenza del tipo di gioco dinamico che propone con esterni a tutta fascia»

