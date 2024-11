Napoli, Padovan a Sky: «Non mi sorprenderei se De Laurentiis facesse tabula rasa»

Ugolini: «Il prossimo allenatore deve saper dare la scossa mentale». Padovan: «Questo allenatore si chiama Gasperini»

A Sky commentano la drammatica situazione che si è creata nel Napoli dopo l’ennesima sconfitta in casa di ieri contro il Bologna. Un gruppo mentalmente a pezzi, eppure i test fisici dicono che la squadra sta bene. Dallo studio di Sky è il giornalista Giancarlo Padovan a commentare la stagione azzurra, collegato da Castel Volturno Massimo Ugolini racconta delle reazioni dopo ieri.

I numeri del Napoli: al momento 11 sconfitte, come la stagione Ancelotti-Gattuso

Le parole di Massimo Ugolini:

«Il Napoli aveva raggiunto uno standing ben preciso con Benitez. Al momento 11 sconfitte come la stagione Ancelotti-Gattuso, 46 gol subiti e 51 punti. Peggior risultato post Benitez. Numeri che impietosamente aggiorniamo settimana dopo settimana. I report sui test fisici raccontano di una squadra in salute ma dal punto di vista mentale non ha avuto la capacità di svoltare. Tutti quanti a Napoli sperano che finisca presto. Il pensiero fisso è a chi prenderà le redini della prossima stagione. Nessuno mette in dubbio le capacità di Conte, Gasperini, Pioli e Italiano, ma a questo punto, con il gruppo svuotato da energie mentali, la scelta dell’allenatore dovrà poggiare anche su questo aspetto. Serve qualcuno che sappia dare la scossa e riattivare un gruppo che un anno fa trionfava in campionato».

Continua Giancarlo Padovan in studio: «Non mi sorprenderei se De Laurentiis facesse tabula rasa. Io sono dell’avviso che le responsabilità sono del presidente e degli allenatori ma i giocatori non sono esenti. Hanno fatto malissimo. Se De Laurentiis ha voglia di vendere tutti, mai gli darei torto in questo momento. Si vendono 3-4 e si fa una squadra assolutamente confacente alle idee del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo. Se non fa di testa sua, De Laurentiis (il suo problema è che si crede bravo in tutti i campi), se ascolta il management della squadra e della società, sono sicuro che non sbaglierà ancora. Penso che l’anno prossimo il Napoli tornare a essere nelle prime quattro. Questo allenatore si chiama Gasperini, soprattutto se vince con l’Atalanta non può far altro che andarsene. Ha raggiunto il massimo, nove anni che è li, se ne va in gloria e inizia una nuova avventura altrove».

