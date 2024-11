Anche Djokovic saluta Roma: perde da Tabilo per 6-2, 6-3

Il tennista serbo è molto lontano dalla sua forma migliore. Se a Parigi non arriva in finale Sinner diventerà numero 1

Anche Djokovic saluta Roma: il tennista serbo è stato battuto dal cileno Tabilo per 6-2, 6-3. Sconfitta netta, una conferma che Djokovic non sta vivendo la sua stagione migliore. A questo punto diviene difficile individuare un favorito per il Roland Garros considerando che il serbo non è in ottima forma, la partecipazione di Sinner non è scontata e che anche Alcaraz ha il suo bel da fare con il problema al braccio.

Djokovic dovrà arrivare in finale a Parigi per confermarsi numero 1

Intanto però, come riporta Sky Sport, Jannik Sinner potrebbe giovare di questa situazione. Tra l’italiano e Djokovic ci sono 865 punti prima del Roland Garros. Se Sinner non prende parte al torneo e Djokovic non arriva in finale, l’altoatesino potrebbe prendersi il numero 1 nel ranking già a Parigi.

Rafa Nadal saluta Roma, e sottolineiamo saluta. Non le dice addio. Lo spagnolo dopo la sconfitta subita da Hurkacz ha affermato di non essere sicuro che questo sarà la sua ultima partecipazione al torneo che lo ha incoronato vincitore ben 10 volte:

«Non ho mai detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo qui a Roma. L’ho detto di Madrid, ma qui è diverso, è una storia differente», queste le dichiarazioni di Nadal riportate dall’Ansa.

