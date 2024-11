Sassuolo sempre più vicino alla Serie B: perde con il Genoa per 2-1

Si fa rimontare dal Genoa nel secondo tempo. Adesso è penultimo in classifica a -1 dall’Udinese che deve ancora giocare

Il Sassuolo si fa rimontare dal Genoa, è 2-1 al Marassi. La situazione in classifica dei neroverdi è abbastanza compromessa: sono al penultimo posto con 29 pt, a -1 dall’Udinese che però devo ancora giocare. Le ultime partite saranno molto delicate: il Sassuolo dovrà affrontare il Cagliari in casa e la Lazio all’Olimpico.

Genoa-Sassuolo, arriva la rimonta dei padroni di casa nel secondo tempo

Durante il primo tempo i padroni di casa sono andati subito in vantaggio grazie al gol di Thorsby annullato poi dal Var per fallo di mano di Retegui. Intorno alla mezz’ora il Sassuolo si procura un rigore per il fallo di De Winter su Laurientè. Non sbaglia Pinamonti dal dischetto.

Nel secondo tempo cambia il vento: il Genoa ribalta la partita grazie al gol di testa di Badelj. I padroni di casa completano la rimonta al 63′ grazie all’autogol di Kumbulla.

Il Sassuolo è sempre più vicino alla retrocessione. Quest’anno la stagione dei neroverdi è stata una debacle totale.

Savelli su “Libero” prova a spiegare le ragioni di questo tracollo, attribuendo parte della colpa alla mancanza di motivazione da parte dei giocatori e a quel famoso mercato estivo in cui la dirigenza dà il meglio di sé nelle vendite:

“Il problema del Sassuolo non è l’ormai consolidata abitudine alla serie A ma la mancanza di motivazioni dei giocatori per restarci. Avendo fondato il suo successo sulle cessioni, i calciatori sanno di poter bussare alla porta in estate e chiedere di essere venduti. A maggior ragione in caso di retrocessione: i giocatori sono consapevoli del fatto che dovranno essere ceduti perché il decimo monte ingaggi della serie A non è sostenibile per gli incassi della serie B. Di più: in caso di retrocessione, il Sassuolo non potrà certo vendere i suoi gioielli al suo prezzo, come fa da anni, ma dovrà concedere sconti. Quindi, per i calciatori, aumenterebbero le probabilità di essere venduti in serie A”.

