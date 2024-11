Panchina Napoli: situazione Conte da seguire a maggior ragione ora dopo le ultime delusioni (Pedullà)

Pioli tallona come un mese fa, Italiano aspetta una risposta entro mercoledì e Gasperini fino al 22 è chiuso per le finali di coppe

Su Twitter (X), Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, annuncia che la situazione Conte-Napoli va monitorata con grande attenzione soprattutto dopo le ultime cocenti delusioni del Napoli. Le probabilità di vederlo sulla panchina del Napoli continuano ad aumentare. Dietro il tecnico salentino resiste Pioli. Più defilati Italiano, che aspetta una risposta entro mercoledì, e Gasperini, per ovvi motivi.

Già ad aprile le chance di vederlo a Napoli erano del 50%

Scrive Pedulla su X:

“Panchina Napoli: su Conte ad aprile eravamo andati da 10 a 50, situazione da seguire a maggior ragione ora dopo le ultime delusioni. Pioli tallona come un mese fa, Italiano aspetta una risposta entro mercoledì ma oggi è in stand-by. Come Gasperini che piace molto ma che fino al 22 è chiuso per… (finali di) coppe”.

Il Milan ancora su Conte, gli altri nomi sono solo piani B (Sportmediaset)

Il Milan è ancora su Antonio Conte. Il tecnico salentina ha fatto filtrare la notizia della sua disponibilità al club rossonero. Conceiçao e Fonseca sarebbero solo piani B nel caso in cui non si dovesse trovare l’accordo con Conte. Lo scrive Sportmediaset.

“L’uomo invocato dai tifosi come l’unico possibile salvatore della patria rossonera è ancora in lizza. Lui ha fatto filtrare la notizia che sarebbe pronto ad accettare la soluzione Milan. Va solo capito quanto la società di Cardinale abbia intenzione di puntare seriamente e definitivamente su di lui. Secondo voci fondate, il club di via Aldo Rossi starebbe procedendo alla trattativa senza lasciare filtrare nulla e i nomi che sono girati finora sarebbero più che altro dei sondaggi o dei piani B. Conte ha sempre tenuto aperta la porta al Milan, ed è pienamente disponibile a valutare il suo ingaggio e la campagna acquisti, con la piena consapevolezza di non potere sparare cifre o nomi di mercato che sarebbero un bagno di sangue per la società. La soluzione Milan gli piace per il valore dei giocatori in rosa, il prestigio della società e l’ambizione di essere riuscito a portare i tre club più prestigiosi e titolati d’Italia allo scudetto”.

