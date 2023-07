Il Psg offrirebbe Donnarumma, Verratti e Kimpembe per Bernardo Silva (Daily Express)

Il City non è disposto a perdere un pezzo pregiato come il portoghese, lui vorrebbe cambiare aria. La prima offerta del Psg è stata rifiutata

Secondo il tabloid inglese, il Psg è pronto a fare follie per avere in squadre il portoghese del Manchester City. Da tempo, Bernardo Silva è nel mirino dei parigini ma Guardiola non vorrebbe fare a meno del suo talentuoso calciatore.

Per convincere Pep e il City, il Psg sarebbe pronto ad offrire tre giocatori: gli italiani Donnarumma e Verratti, più Kimpembe.

Non sono un mistero i dubbi di Luis Enrique, nuovo allenatore del Psg, sul portiere italiano. Sulla qualità di Verratti non si discute, ma il rapporto con tutto l’ambiente parigino si è deteriorato. Su di lui c’era anche l’Arabia Saudita.

Bernardo Silva era un obiettivo di Galtier ma adesso che sulla panchina dei parigini c’è l’ex commissario tecnico della Spagna, le cose potrebbero cambiare. Non secondo il tabloid inglese però, il Psg è disposto a fare di tutto pur di averlo a Parigi.

Scrive il Dayli Express:

“L’acquisto monstre dell’Arsenal di Declan Rice potrebbe solo aiutare i loro rivali della Premier League a trattenere Bernardo Silva. Nonostante le voci secondo cui Bernardo vorrebbe lasciare l’Etihad Stadium da tempo, gli Sky Blues non hanno intenzione di lasciarlo andare a buon mercato. Secondo Foot Mercato, l’ultima offerta di trasferimento presentata dal Psg è ritenuta “troppo bassa”. Secondo quanto riferito, agli Sky Blues sarebbero stati offerti Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma e Presnel Kimpembe come parte delle trattative, ma finora il Psg ha ricevuto un secco no“.

