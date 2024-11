Ieri giornata nera dell’Italtennis tra ritiro di Berrettini e addio in silenzio di Camila Giorgi (Il Giornale)

Al Foro Italico ieri si sono vissute un po’ tutte le stagioni in poche ore e dal punto di vista emotivo è la metafora di questo 2024 dell’Italtennis

Il Foro Italico perde i suoi idoli di casa. Non c’è Sinner e Berretini si ritira. A loro si aggiungono tutti gli altri che hanno deciso di declinare l’invito a Roma come Alcaraz. Alla base dei forfait una serie di infortuni che si sono diffusi come un virus in tutto il circuito. Chi più chi meno lamenta acciacchi. Poi ieri la notizia di giornata che vede protagonista Camila Giorgi. Si sarebbe ritirata nel silenzio più totale. E chi la chiama sente la segreteria telefonica. Il Giornale parla proprio della giornata nera dell’Italtennis.

“Dopo il sole, una pioggia fastidiosa e dai tratti autunnali. Al Foro Italico ieri si sono vissute un po’ tutte le stagioni in poche ore e dal punto di vista emotivo è la metafora di questo 2024 dell’Italtennis. Il tutto in una giornata in cui Camila Giorgi ha fatto parlare di sé per il suo silenzio. L’ex n.26 del ranking, vincitrice del WTA1000 di Montreal 3 anni fa, ha detto basta col tennis giocato dal momento che il suo nome è comparso sulla lista dei giocatori ritirati dell’International Tennis Integrity Agency in data 7 maggio. Non si tratta di un errore, ma chiaramente ci si sarebbe aspettati l’annuncio della diretta interessata”.

Roma perde pure Berrettini: «Sono debilitato e triste ma se gioco rischio di farmi male»

“Ho provato di tutto per giocare ma non sono pronto per competere, rischio di farmi male”. Così gli Internazionali perdono anche Matteo Berrettini. Dopo Sinner (e Alcaraz) un altro colpo per Binaghi, a torneo appena cominciato. “Speriamo che il 2025 sia l’anno buono per Roma”, ha detto Berrettini. “Per fortuna non c’è un trauma ma ho la sensazione che potrebbe succedere qualcosa dal momento che sono molto debilitato. Non c’è niente di rotto ma grandissima tristezza”.

Camila Giorgi si è cancellata dal protocollo antidoping, c’è chi la vuole all’estero per problemi in Italia

Prima ancora di comunicare la volontà di smettere alla Wta, il circuito professionistico femminile, infatti, con un colpo di mano di cui non aveva informato nessuno Camila si è cancellata dal protocollo antidoping ed è stato chi ha avuto la curiosità di andare a scartabellare il file (pubblico) dell’ente responsabile dell’integrità del tennis (Itia si occupa di sostanze proibite e scommesse) a scoprire che Giorgi non è più una tennista in attività dal 7 maggio, data d’inizio degli Internazionali del Foro Italico, a cui non era iscritta. Attonita, la Wta l’ha cercata per un commento, trovando telefoni staccati (il suo, quello del padre, quelli dei fratelli Leandro e Amadeus), un messaggio vago e sibillino (Camila farà sapere qualcosa di sé non prima del Roland Garros, forse) e l’eco di un’indiscrezione che la vorrebbe trasferita precipitosamente all’estero per problemi in Italia.

