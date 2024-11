Il Napoli sta scegliendo il nuovo allenatore, ma deve anche essere scelto (Sky)

I nomi sono quelli. Il Napoli ha presentato una bozza di contratto più o meno a tutti. Gasperini sarebbe un’idea rivoluzionaria

A Castel Volturno tiene banco il tema del prossimo allenatore del Napoli. Mentre Calzona guida l’allenamento, Francesco Modugno a Sky ha fornito gli ultimi aggiornamenti. La rosa dei nomi è sempre la stessa: Conte, Pioli, Gasperini e Italiano. Tutti con quotazioni diverse e situazioni diverse.

Il Napoli sta scegliendo ma deve anche essere scelto

Le parole di Modugno:

«Più che un valzer, a Napoli sembra una giostra. Quattro nomi, a meno di altre sorprese. Quattro situazioni con quotazioni differenti. Il Napoli sta scegliendo ma deve anche essere scelto. I nomi sono quelli. C’è Pioli con un anno di contratto con il Milan, c’è la sua disponibilità ad ascoltare e a valutare il progetto. Il Napoli ha presentato una bozza di contratto più o meno a tutti. È così per Pioli e per Gasperini che si sta giocando la sua storia e quella dell’Atalanta. Per De Laurentiis sarebbe un’idea rivoluzionaria, a fine stagione bisognerà capire se c’è la volontà di Gasperini. C’è anche Italiano, per il presidente sarebbe una vecchia scelta. Poi c’è Conte per il quale De Laurentiis non si è rassegnato. La speranza è che Conte non abbia tanta altre opzione e trovare una convergenza con il Napoli. Qui (a Castel Volturno, ndr) c’è Calzona che lavora con passione e intensità e sa bene che la sua esperienza si sta consumando in maniera abbastanza triste mentre noi parliamo del futuro allenatore. Sperava in un finale diverso».

De Laurentiis punta sulla mancanza di altre proposte per offrire un ingaggio più basso a Conte (Cormezz)

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Una domanda a cui molti cercano di dare risposta, chissà se al meno il presidente De Laurentiis lo sa. Tra i nomi che sono in ballo fino da ottobre c’è quello di Antonio Conte che il presidente avrebbe voluto in panchina in sostituzione di Garcia. Secondo il Corriere del Mezzogiorno resta sempre sullo sfondo il nome di Antonio Conte.

“Per De Laurentiis è una missione complicata e non impossibile, Conte rappresenta la prima scelta del Napoli, il profilo per rilanciarsi dopo una stagione deludente. A livello finanziario l’operazione è molto complessa. Nonostante i frequenti contatti a partire dal mese di ottobre l’accordo non si è mai raggiunto. De Laurentiis ha una strategia, punta sulla mancanza di altre proposte per Conte a cui offre un ingaggio con una base fissa in linea con i parametri del club, da incrementare attraverso dei bonus per obiettivi: qualificazione in Champions League, scudetto e risultati europei prestigiosi. Il Napoli insiste per Conte ma si cautela con le alternative con cui da molto tempo ha avviato dei colloqui. Il lavoro di Gasperini ha incantato tutta l’Europa del pallone ma la preoccupazione è che il corteggiamento possa rivelarsi inutile visto che sta trattando anche il rinnovo con l’Atalanta”.

