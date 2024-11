E’ solo “successo” un altro Real Madrid al Bernabeu, i miracoli non vanno spiegati (Marca)

“La ripetizione di eventi insoliti al Bernabéu trascende gli eventi sportivi. Il Real che fa il Real a casa del Real è come il sole che spunta ogni giorno”

E basta con questa fatica di spiegare ciò che spiegabile non è. Sì, certo Tuchel che ha messo troppi difensori, o le sostituzioni azzeccate degli Ancelotti. Ma la verità, scrive Marca, è che dovremmo smetterla di rincorrere una spiegazione logica per un evento “che è sicuro come il fatto che ogni giorno spunta il sole”. Il Real Madrid che fa il Real Madrid nello stadio del Real Madrid.

“Vale la pena addentrarsi negli arcani del calcio per spiegare qualcosa che non è esattamente calcio? La ripetizione di eventi insoliti al Bernabéu trascende gli eventi sportivi. Il Madrid è successo di nuovo e basta. Non devi pensarci”.

“Il Bayern stava applicando la ricetta ancestrale del Real Madrid al Real Madrid, ma quello che ha fatto il Real Madrid è stato raddoppiare la scommessa. E in due giocate più di rimescolatura che di messa a punto ha distrutto il Bayern”.

“Madrid era al limite, come in tutte le altre serate indimenticabili che tutti hanno in testa. I giocatori e tutto lo stadio entrano in trance. È una cosa scontato come qualsiasi altro evento annuale che si ripete puntualmente. Il miracolo del Bernabéu è un fatto che dovremmo assumere come certo, Come supponiamo che domani farà giorno”.

