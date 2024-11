Milan e Juventus ostaggio dei tifosi ma Giuntoli difficilmente si farà condizionare (Il Giornale)

Ieri il comunicato della curva juventina, qualche giorno fa la sommossa rossonera su Lopetegui. Le curve da settimane sono diventate interlocutori accreditati

“Prima il Milan e poi la Juventus. Messi sotto accusa dai propri tifosi. Non soltanto all’interno dello stadio, ma anche con veri e propri comunicati e prese di posizione social che hanno avuto ampia eco“. Il riferimento del Giornale è all’ultimo comunicato della Curva Sud della Juve che attacca la società e i giocatori colpevoli di comportamenti poco professionali. Giuntoli probabilmente non si lascerà condizionare come la dirigenza del Milan su Lopetegui.

La curva del Milan licenzia Pioli, quella bianconera promuove Allegri

Ormai, scrive il quotidiano, i club sono “ostaggio dei tifosi”:

“Ma c’è di più: perché, come già avevano fatto gli ultras del Milan prima “licenziando” Pioli e poi lanciando il #Nopetegui per impedire l’arrivo in rossonero del tecnico spagnolo, i Viking hanno esplicitato il loro “no” a Thiago Motta e Conte“.

E ancora:

“Detto che è altamente improbabile che Giuntoli si faccia condizionare/convincere, va però detto che Lopetegui ha nel frattempo firmato per il West Ham e che nello specifico la dirigenza del Milan non ha fatto una gran figura. Appare peraltro sempre più evidente come alcuni gruppi organizzati di varie società si siano “distinti” nelle ultime settimane per essere diventati interlocutori delle stesse. Difficile immaginare quale sviluppo potranno avere certi comportamenti: forse una figura intermedia come quella di un grande ex (per esempio, l’allora vice-presidente bianconero Nedved) potrebbe aiutare. O forse no“.

Gli ultras della Juventus in sciopero in trasferta contro “gli usi e gli abusi dei giocatori”

La Juve deve impegnarsi in un finale di stagione che la vede in lizza per un posto nella prossima Champions. Un obiettivo a cui la società ovviamente punta, ma molto di più i suoi tifosi. I gruppi principali della Curva Sud, ovvero Viking, Tradizione, Nab, Antichi Valori, Primo Novembre e Nord Est; hanno annunciato che non tiferanno più durante le partite casalinghe contro Salernitana e Monza.

Il motivo è legato alla condanna di alcuni loro leader per associazione a delinquere e estorsione consumata e per sei misure cautelari della Digos torinese per altrettanti ultras accusati di aver rapinato un tifoso del Siviglia.

