Napoli campione d’Italia, alcune reazioni social alla vittoria dello scudetto

Alcune reazione dai social dalle istituzioni, italiane ed estere, e da personaggi dello spettacolo. Salemme: “Siamo i campioni d’Italia e abbiamo appena iniziato!”

Da ieri sera il Napoli è campione d’Italia. Al triplice fischio di Udinese-Napoli, gli azzurri, grazie al pareggio per 1-1, hanno vinto matematicamente lo scudetto della stagione 2022/2023. Fin dai primi momenti sono arrivati tanti complimenti dai personaggi famosi sui social. Ovviamente Saviano, l’attore Salvatore Esposito e non solo. Di seguito anche alcuni non proprio partenopei.

Il primo è quello della premier Giorgia Meloni:

33 anni dopo l’ultimo scudetto il Napoli torna campione d’Italia. Complimenti a tutta la squadra, all’allenatore Spalletti e all’intera Società per tutto l’impegno e per questo risultato meritato. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2023

Fra le figure istituzionali c’è anche il presidente della regione Campania con un lungo post su Facebook:

Dall’ospedale dove è ancora ricoverato, Berlusconi ha voluto scrivere un pensiero per la vittoria del Napoli:

Una città in festa, una città che se lo meritava, complimenti. Una città incredibile, i napoletani davvero se lo meritano e noi siamo tutti con loro.

Evviva, evviva, evviva! E lo dico col cuore anche io che mi sono sempre considerato un napoletano nato a Milano. Forza #Napoli! — Silvio Berlusconi (@berlusconi) May 4, 2023

Passando al mondo della comicità, impossibile non citare Vincenzo Salemme, un maestro della commedia napoletana:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo Salemme (@vincenzo_salemme_official)

Anche Alberto Angela dal murale si Maradona:

La storia di Napoli è un tessuto prezioso la cui trama è composta da diversi fili: passione, difficoltà e Gioia infinita… sono valori veri che ti fanno amare la vita. Complimenti per uno scudetto che questa meravigliosa città merita.#napolicampioneditalia pic.twitter.com/tnaqWsozze — Alberto Angela (@albertoangela) May 5, 2023

Il successo del Napoli è andato oltre i confini italiani. Bill De Blasio, per esempio, il sindaco di New York:

Signor Presidente, from the @en_sscnapoli fans in NYC and around the world: thank you for bringing us to this magical day! Unforgettable! FORZA NAPOLI SEMPRE!! https://t.co/OfnFjDeeSr — Bill de Blasio (@BilldeBlasio) May 5, 2023

Dall’Inghilterra, si congratulano i Coldplay che a giugno saranno a Napoli:

Wonderful scenes at our local Italian… I think June 21/22 is going to be a lot of fun… congratulations to Napoli… we can’t wait to come and play at the home of the champions. W. X pic.twitter.com/9qYwjGqol4 — Coldplay (@coldplay) May 4, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata