De Laurentiis: «In Champions League siamo stati i più forti, siamo usciti solo per il pessimo arbitraggio»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, polemizza con la Uefa subito dopo aver vinto lo scudetto 2023. Il prima della sua era. Nell’immediato post partita, dal Maradona da dove ha visto al partita attraverso i maxischermi, ha risposto ad alcune domande posta da Cbs, l’emittente televisiva americana.

Parlando del futuro e degli obiettivi del Napoli, il presidente De Laurentiis ha detto:

«Adesso dobbiamo vincere la Champions League, perché quest’anno penso che in Champions League siamo stati i più forti e solo per il pessimo arbitraggio in entrambe le partite siamo usciti. Ma questo è il calcio, questa è la Uefa, questo è il mondo, quindi ci riproveremo l’anno prossimo e ancora negli anni successivi».

“Now began a new era… We hope to win next year, and the following year, and the following year…”

