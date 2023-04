Quanto vale il passaggio in semifinale di Champions per Napoli e Milan

Calcio e Finanza ha stimato i ricavi dei due club qualora passassero il turno: il Milan incasserebbe 85 milioni di euro, il Napoli raggiungerebbe quota 91,54 milioni

Mancano tre ore alla sfida di ritorno tra Milan e Napoli in cui le due formazioni si giocano la semifinale di Champions. I rossoneri si sono portati in vantaggio nella prima gara battendo gli azzurri di Spalletti per 1-0, ma niente è ancora deciso, come hanno specificato i due tecnici nel relative conferenze, tutto si gioca questa sera nei 90 minuti.

Ma al di là del significato storico dell’approdo in semifinale per il Napoli e il desiderio di tornare tra le prima 4 d’Europa del Milan, la Champions ha, per i due club, anche un valore economico non indifferente.

Calcio e Finanza ha stimato i ricavi dei due club in caso si passaggio. Come noto i due club hanno già incassato il bonus partecipazione da 15,64 milioni, i ricavi dal ranking storico (poco più di 18 milioni per il Napoli e 15 milioni per il Milan) e la prima parte del market pool, basata sul piazzamento della Serie A 2021/22, che per il Napoli è valsa 4 milioni e per il Milan 8 milioni di euro. A queste cifre si aggiungono i bonus per i risultati nella fase a gironi del torneo, che per il Napoli, che ha vinto cinque partite, perdendone solamente una, ammontano a oltre 15 milioni.

Dunque per la partecipazione sia Napoli che Milan hanno incassato 15,64 milioni di euro, mentre sul fronte ranking storico il club partenopeo porta a casa 18,2 milioni di euro, i rossoneri 14,79 milioni di euro.

Superando i quarti di finale e accedendo alle semifinali, il Milan incasserebbe 85 milioni di euro (cifra depurata dalla multa per le violazioni del Fair Play Finanziario). Il tutto senza dimenticare un ulteriore match interno, con il Meazza che potrebbe aggiungere un altro record, dopo quelli contro Tottenham e Napoli.

Superando lo scoglio Milan, il Napoli vedrebbe crescere il suo bottino di premi UEFA con ulteriori 12,5 milioni di euro. Cifra che porterebbe il totale incassato dalla società di Aurelio De Laurentiis a superare i 90 milioni, per raggiungere quota 91,54 milioni.

ilnapolista © riproduzione riservata