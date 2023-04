Osimhen scatenato a Capodichino: «Napoletani, avete aspettato abbastanza: ora tocca a voi»

Il CorSport racconta l’accoglienza dei tifosi del Napoli alla squadra dopo la vittoria sulla Juve. Victor è l’anima della festa

Il più scatenato, tra i giocatori del Napoli, durante l’anticipo dei festeggiamenti per lo scudetto di domenica, al ritorno da Torino dopo aver battuto la Juventus, è stato Victor Osimhen.

Il Napoli è stato accolto da diecimila tifosi all’aeroporto di Capodichino e l’attaccante nigeriano è stato il primo a salire sul tetto dell’autobus, per salutare i tifosi. Poi, ha aiutato anche Kvara a raggiungerlo, per fare festa. Il Corriere dello Sport racconta:

“Victor dirige come il capo dei tifosi. Victor è l’anima dello scudetto ed è l‘anima della festa: è il primo a venire fuori dal tettuccio del bus azzurro per festeggiare con il popolo un titolo ormai scritto ed è l’ultimo a tornare dentro. Ed è ancora lui a invitare Kvara, il suo gemello, a partecipare allo spettacolo. Domenica sul tetto di un pullman e domani sul tetto d’Italia. «Cari napoletani, avete aspettato abbastanza: ora tocca a voi!».

E ancora:

“Il bus della squadra comincia a navigare il mare umano e Osi irrompe come un fulmine. Clic: il tetto si apre e appare lui. In canotta bianca e con una sciarpa del Napoli sulla fronte, un po’ pirata e un po’ scugnizzo: lancia la maglia ai tifosi e comincia a esultare, a cantare e a festeggiare. Poi, dicevamo, l’invito a Kvaratskhelia: gli tende il braccio e lo aiuta ad arrampicarsi, un po’ come accadde in campo dopo il Milan”.

Dopo di loro, sono saliti sul tetto dell’autobus anche Lozano, Elmas, Di Lorenzo, Anguissa, Kim e tutti gli altri.

“Si passano un megafono. Cantano: la Curva Azzurra”.

Osimhen ha documentato tutto in diretta su Instagram.

“«Saremo presto campioni, nessuno lo merita più dei napoletani. Ormai è troppo tardi per fallire», dice. E giù il coro con tutti i compagni già seduti in aeroplano: «La capolista se ne va». Tifosi impazziti, equipaggio impeccabile e super professionale. La squadra urla, «Vinceremo il tricolor» e uno steward detta istruzioni imperturbabile. Pronti al decollo: indossare cinture e scudetto. Thanks”.

ilnapolista © riproduzione riservata