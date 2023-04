Il Napoli fa festa a Capodichino: Osimhen e Kvara sul tetto dell’autobus (VIDEO)

In diecimila hanno atteso l’arrivo della squadra di Spalletti, di ritorno dallo Stadium dopo l’1-0 alla Juventus. Lo scudetto è sempre più vicino

Napoli ha iniziato già a festeggiare lo scudetto. E non da ieri sera, ma la vittoria sulla Juventus nei minuti di recupero grazie al gol di Raspadori ha sicuramente contribuito ad avvicinare ancora di più l’obiettivo. Stanotte la città ha fatto festa, con i tifosi che si sono presentati a Capodichino per attendere l’arrivo della squadra di Spalletti, che già aveva festeggiato negli spogliatoi dell’Allianz, con cori intonati anche dal direttore sportivo Giuntoli.

Alle 2,40 il pullman del Napoli è uscito dall’aeroporto di Capodichino ed ha trovato circa diecimila tifosi ad attenderlo, tra fumogeni, bandiere e cori. L’autobus ha attraversato la folla e, all’improvviso, sul tetto del pullman sono sbucati Osimhen e Kvara, con il nigeriano che ha ripreso in diretta Instagram i festeggiamenti. Solo un anticipo di quello che potrebbe accadere la settimana prossima, se il Napoli dovesse battere la Salernitana e la Lazio dovesse fermarsi contro l’Inter.

In diversi punti della città, ieri sera, sono anche stati sparati fuochi di artificio. Non solo l’avvicinamento allo scudetto, ma anche la doppia vittoria sulla Juventus in campionato: 5 gol all’andata e un gol nei minuti di recupero al ritorno, tra l’altro, dopo che il Var aveva annullato il gol della Juventus. Il massimo del godimento che chiama necessariamente il massimo del festeggiamento.

La fiesta del Scudetto del #Napoli ya ha empezado. Anoche, a las 3 de la mañana, así estaba el aeropuerto de Capodichino para recibir a los futbolistas tras ganar a la Juve.pic.twitter.com/BVjGEab7yU — Mario Gago Huerta (@gago_mario) April 24, 2023

#Kvaratskhelia in live dal tetto del bus del #Napoli.

A Capodichino antipasto della festa scudetto!#ForzaNapoliSempre 💙🇬🇪 pic.twitter.com/KNcPwDdCCY — Max Sergio (@MaxSergio72) April 24, 2023





