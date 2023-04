Mbappé contrario alla campagna abbonamenti del Psg con il suo video

Su Instagram: “Il Psg non è il Kylian Saint Germain. Per questo servono i diritti d’immagine individuali”. Messi e Neymar non ci sono

Kylian Mbappé esprime il suo dissenso per l’utilizzo della sua immagine da parte del Psg nella campagna abbonamenti 2023/24, dicendo che quando ha rilasciato l’intervista pensava che fosse una cosa informale. Nel video si vede che l’esterno francese parla del suo attaccamento alla maglia e il suo rapporto con il pubblico parigino. L’uso delle sue parole non è andato giù all’ex Monaco che su Instagram ha scritto:

“Ho appena preso visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 2023-2024. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava una semplice intervista durante ‘una giornata di marketing del club’. Non sono d’accordo con questo video pubblicato. Per questo mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo il Kylian Saint Germain”.

Le Parisien sottolinea la presenza di Ismael Gharbi, Warren Zaire-Emery e Nuno Mendes oltre Mbappé nel video del Psg, ma anche la mancanza di Messi e Neymar

“Nel video inviato agli abbonati, Kylian Mbappé è seduto sugli spalti del Parc des Princes e parla del suo attaccamento al suo club, al suo pubblico, in un monologo intervallato da immagini di partite, tifosi, giovani giocatori del PSG (Ismael Gharbi, Warren Zaire-Emery, Nuno Mendes). Nessuna traccia di Lionel Messi o Neymar. “L’atmosfera, il terreno, l’atmosfera… Il Parco dei Principi è il 12° uomo, è ciò che ci dà ulteriore forza per combattere le nostre battaglie”, sottolinea Mbappé.

Prosegue Le Parisien:

“Essere parigini significa essere orgogliosi di ciò che si è, di ciò che si rappresenta, orgogliosi di essere ambiziosi, di voler fare le cose, di voler vincere, di superare sempre se stessi e non dimenticare mai da dove veniamo. Questo video suggerisce che Messi e Neymar non fanno parte dei piani del PSG per la prossima stagione”.

Il Psg, dopo la presa di posizione di Mbappé, ha tolto il video dai canali ufficiali in attesa di dare dei chiarimenti a riguardo.

