Messi-Psg, dopo la sconfitta contro il Lione il divorzio sembra molto vicino (L’Equipe)

Dopo il Mondiale prestazioni in netto calo, contro il Lione ha perso 26 palloni. La sua stagione al Psg potrebbe essere un fiasco anche con la vittoria del campionato

L’Equipe commenta le ultime prestazioni Messi dopo la sconfitta per 1-o contro il Lione al Parco dei Principi. Secondo il quotidiano le prestazioni della Pulce sono lontane anni luce dall’inizio di stagione scintillante. Dopo il Mondiale che ha dato a Leo il tanto agognato titolo di campione del mondo, l’argentino fatica ad alzare il livello delle prestazioni.

Adesso “il divorzio tra Lionel Messi e il Psg non è mai sembrato così vicino“. Questo è quello che scrive il quotidiano francese:

“Alla scadenza del contratto, il 30 giugno, “La Pulga” potrebbe attivare una clausola che gli consente di rinnovare per un altro anno con i parigini. Ma i fischi dei tifosi, domenica sera, a margine dell’incontro contro il Lione (0-1), testimoniano un idillio che non è mai realmente decollato“.

Alle origini dei fischi dei tifosi ci sarebbero i 26 palloni persi dall’argentino durante la partita contro il Lione. Un numero che fa scalpore considerando il peso specifico di Messi. Nel frattempo si sono riaperti i discorsi su un possibile ritorno al Barça. Il club catalano non ha fatto mai mistero di voler riavere Leo in squadra e recentemente lo ha confermato anche Xavi in conferenza stampa.

C’è freddezza fra le parti per diverse ragioni, la più importante è la delusione in Champions e anche se il Psg dovesse vincere il campionato, la stagione sarebbe comunque considerata un fallimento.

L’Equipe continua a fornire i numeri deludenti di Messi:

“Se il suo numero di palloni toccati resta alto e stabile (83 prima del Mondiale, 80 da allora), il parigino ora tocca meno la palla in area avversaria. Da 6,5 ​​palloni colpiti ogni 90 minuti in area, si è passati a 4,5. Se sul futuro di Messi probabilmente il Psg non ha ancora deciso, l’incapacità di alzare il proprio livello di gioco potrebbe far pensare a un fiasco se il club non vincesse il campionato. Il Paris ha solo sei punti di vantaggio su Lens e Marsiglia, con nove partite da giocare“.

ilnapolista © riproduzione riservata