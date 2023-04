Lukaku squalificato, l’Inter: «La vittima è diventata l’unico colpevole»

Il comunicato del club: «Grande il dispiacere nel prenderne atto. Rinnoviamo la vicinanza e il sostegno al calciatore».

Dura reazione, quella dell’Inter, dopo il ricorso respinto dalla Lega per la squalifica del centravanti Romelu Lukaku. In seguito al rosso rimediato in semifinale contro la Juventus, i nerazzurri avevano presentato reclamo per scongiurare la squalifica per il ritorno, reclamo però respinto dalla Lega che ha confermato la sanzione per il numero 90 belga.

Lukaku squalificato, Inter: «Rinnovata la vicinanza e il sostegno al calciatore»

Il club meneghino si è espresso sulla questione con un comunicato che ha sottolineato come il parere sia discordante rispetto alla decisione presa. Di seguito le parole emerse dal comunicato:

«La Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC ha oggi confermato la squalifica di Romelu Lukaku, che non potrà così partecipare alla semifinale di Coppa Italia Frecciarossa di mercoledì prossimo. FC Internazionale Milano sente di dover rinnovare la vicinanza e il sostegno al proprio calciatore e manifesta il grande dispiacere nel prendere atto che la vittima è diventata l’unico colpevole».

Questo il comunicato con cui la Figc ha annunciato il ricorso respinto:

“Nell’udienza fissata il 21 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo numero 237/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e dal calciatore Lukaku Bolingoli Romelu in data 16.04.2023 avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara inflitta al calciatore Lukaku Bolingoli Romelu, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi l’Avv. Angelo Capellini e il Dott. Giuseppe Marotta per i reclamanti; sentito l’Arbitro; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con PEC“.

