L’Inter rischia di dire addio alla Champions e a 60 milioni (Gazzetta)

Il passo falso contro il Monza rischia di costare caro ai nerazzurri. Si può arrivare tranquillamente a 60 milioni, senza contare indotto, sponsor e altre voci

L’Inter ha perso in casa contro il Monza e ora rischia di dire addio alla Champions e a 60 milioni per le casse del club, scrive la Gazzetta dello Sport. La rosea si chiede come sia possibile.

“Come può la squadra che ha fatto quel che ha fatto a Lisbona giocare in questo modo? Come se l’impresa del Da Luz avesse offerto l’indulgenza plenaria per tutto il resto. E invece no. L’Inter deve conquistare un posto per la prossima Champions di vitale importanza per le casse malate del club”.

“C’era la possibilità di scavalcare i rossoneri e piazzarsi virtualmente al 3° posto, invece l’Inter resta 5ª, oggi può essere staccata ulteriormente dalla Roma e domani agganciata dall’Atalanta, con la prospettiva di dover affrontare ancora le romane, il Napoli e la Dea. L’ipotesi di fallire la Champions e mandare in fumo una sessantina di milioni è solida. Colpevoli tutti. I giocatori per l’atteggiamento; Inzaghi per le scelte e il ritardo nelle sostituzioni. Può un organico come quello dell’Inter perdere 11 partite su 30? Quattro nelle ultime 5, più un pari: nel momento chiave. Può tirare 113 volte in porta per fare 2 gol, uno su rigore?”.

Perdere la prossima Champions può costare all’Inter una sessantina di milioni. La rosea fa il conto e ne sono esclusi indotto, sponsor ed altre voci.

“Tra partecipazione, market pool e ranking storico sono più di 35 milioni. A questo vanno aggiunti i tre incassi, sempre generosi, di San Siro: minimo 10 milioni. E siamo a 45. Poi ci sono i risultati nel gruppo. Uno spettro ampio: da niente (in caso di 6 sconfitte) a 17 milioni (in caso di 6 successi). Si può arrivare tranquillamente a 60 milioni, senza contare indotto, sponsor e altre voci”.

ilnapolista © riproduzione riservata