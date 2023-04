L’Inter perde in casa col Monza, Champions sempre più a rischio (e quindi anche il club)

I nerazzurri sono quinti, l’Atalanta è a tre punti e la Juventus attende il ricorso al Coni. Per Inzaghi è la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite

L’Inter perde in casa col Monza, Champions sempre più a rischio. La squadra di Inzaghi viene sconfitta 1-0 a San Siro, gol di Caldirola al 78esimo. E adesso si fa ancora più in salita la strada Champions. Al momento l’Inter è quinta a due punti da Milan e Roma che però deve ancora giocare. L’Atalanta è tre punti più sotto e poi c’è la Juventus cui potrebbero restituire i quindici punti di penalizzazione. L’Inter non vince in campionato dal 5 marzo: vittoria contro il Lecce per 2-1. Dopodiché ha incassato tre sconfitte di fila (Spezia, Juventus, Fiorentina) poi il pari a Salerno e oggi il ko contro il Monza. Quindi un punto nelle ultime cinque partite. Non era mai successo che l’Inter perdesse tre partite di fila in casa senza mai segnare. La situazione è seria per Inzaghi e per il club che senza la Champions potrebbe rischia il default.

ilnapolista © riproduzione riservata