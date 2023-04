Il Napoli ha paura di perdere Kim in quei 15 giorni di luglio con la clausola di 40 milioni (Gazzetta)

C’è il forte interesse del Manchester City che pagherebbe più di 40 milioni perché la cifra è parametrata al fatturato dell’acquirente

La Gazzetta affronta la questione Kim e la sua clausola di circa 40 milioni. C’è paura nel Napoli per quei 15 giorni di luglio in cui potrebbe perdere il difensore sudcoreano uno dei pilastri del Napoli vincitore dello scudetto.

Questione Kim. Quella del sudcoreano è la questione forse più spinosa. Nel senso che il Napoli potrebbe realizzare anche il triplo di quanto speso nel luglio scorso. Ma non vorrebbe farsi scappare il giocatore e attualmente i suoi agenti si sono riservati una finestra, fra l’1 e il 15 luglio, in cui pagando una clausola dai 40 milioni in su (parametrata al fatturato di chi compra) un club estero può rilevare il cartellino del forte difensore. E l’interessamento del City di Guardiola fa paura, in questo senso. L’orientale a Napoli sta bene e probabilmente con un nuovo accordo, e ritocco d’ingaggio, quella clausola potrebbe essere eliminata. Ma difficilmente questo accadrà prima della finestra di luglio, che in qualche modo il club azzurro dovrà probabilmente subire. Passata quella data diventerà meno rischioso, se Kim non sarà attirato dalle sirene inglesi.

ilnapolista © riproduzione riservata