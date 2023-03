Tifoso inglese con la bandiera che offende Maradona, la Federazione inglese lo blocca

Gli ha annullato il biglietto e poi ha diffuso un comunicato: «condanniamo questo comportamento, la questione sarà esaminata al rientro»

Nonostante il timore per possibili disordini, la situazione a Napoli prima della partita tra Italia e Inghilterra è relativamente tranquilla e solo pochi incidenti si sono registrati all’ingresso del Maradona a causa di problemi con i tifosi inglesi.

Secondo alcuni media il motivo sarebbe che uno dei tifosi inglesi avrebbe provato ad introdurre allo stadio una bandiera offensiva nei confronti di Maradona. La bandiera, la cui immagine ha fatto il giro sei social, aveva la scritta: “Diego is in a box”, ovvero “Diego è in una bara”.

La FA (la federcalcio inglese) ha esternato il suo disappunto: “Condanniamo fermamente le azioni dell’individuo che si è recato a Napoli con una bandiera che conteneva un messaggio altamente offensivo – si legge in una nota della Footbal Association –. Abbiamo immediatamente preso provvedimenti per far annullare i loro biglietti prima della partita. La questione sarà ulteriormente riesaminata quando torneremo in Inghilterra”.

ilnapolista © riproduzione riservata