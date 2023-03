Se Spalletti vincesse scudetto e Champions, potrebbe anche lasciare Napoli (Gazzetta)

Ma l’ipotesi più probabile è che resti, anche fino al 2025, con un contratto più ricco. La freddezza con De Laurentiis è stata superata

Sulla Gazzetta dello sport Maurizio Nicita racconta le possibili evoluzioni del rapporto tra Luciano Spalletti e il Napoli. Molto probabile un rinnovo fino al 2025 a 4 milioni più bonus ma c’è anche la possibilità che il tecnico lasci, soprattutto se dovesse vincere scudetto e Champions.

Il Napoli con il gioco plasmato da Spalletti ha espresso un calcio originale, che sarà un modello non solo in Italia. E allora come finirà questa stagione è importante.Perché, per assurdo, un Luciano che vincesse scudetto e Champions magari sarebbe stimolato a una nuova esperienza all’estero, visto che le attenzioni non mancano. E non sarebbe una scelta solo economica. Perché a quel punto lascerebbe Napoli da vincitore.

Ma l’ipotesi più probabile è la sua permanenza non per un solo anno come previsto dall’attuale contratto ma un nuovo contratto fino al 2025. Più ricco di un milione.

il nuovo accordo si può ipotizzare sulla base di 4 milioni netti di guadagno per l’allenatore più i premi che a questo punto saranno puntati sui massimi obiettivi possibili, dopo un’annata come quella che il Napoli sta vivendo. Ma ciò che conta di più per l’uomo di Certaldo, cresciuto con i valori del contadino, è lo stimolo per continuare quella che si può definire la più straordinaria stagione da allenatore.

Dopo la freddezza della scorsa primavera, quando il rapporto personale appariva compromesso, De Laurentiis e Spalletti hanno avuto l’intelligenza di ricomporre un rapporto leale. Senza quello i risultati di oggi sarebbero stati impossibili. Servirà un comune sentire sul Napoli che sarà per stringersi la mano e continuare insieme. La firma non sarà un problema.

