Ranking Uefa: nella stagione 2022/23 l’Italia è seconda dietro a Inghilterra

Per l’Italia si tratta del miglior risultato dalla stagione 2014/15 quando raggiunse i 19.000 punti. In classifica generale consolidato il 4° posto.

Una volta finite le partite di coppa, la Uefa aggiorna come di consueto il ranking dei paesi. I successi di Napoli, Milan e Inter in Champions, e di Roma, Juventus e Fiorentina in Europa e Conference League, portano l’Italia al secondo posto in questa stagione. L’unica nota negativa è la Lazio di Maurizio Sarri, fermata dall’Az Alkmaar.

La Uefa ha quindi aggiornato il ranking Uefa di questa stagione. Al primo posto troviamo l’Inghilterra con 19.857 punti che ha ancora quattro squadre nelle competizioni europee.

Subito dopo c’è l’Italia con 17.642 punti. Il Bel Paese ha il maggior numero di squadre presenti nelle coppe europee. Delle sette che si erano qualificate alle fase finali ne sono passate sei.

Terza la Germania staccata a 16.375 punti, poi Spagna e Belgio a chiudere la top5. Per l’Italia si tratta del miglior risultato dalla stagione 2014/15 quando raggiunse i 19.000 punti.

I successi conseguiti in questi ultimi giorni hanno quindi consentito all’Italia di proseguire la sua scalata nel ranking di questa stagione salendo al secondo posto. Nel ranking generale, l’Italia mantiene saldo il 4° posto, staccando la Francia che è tallonata dall’Olanda. La Francia è attualmente a distanza di sicurezza, soprattutto dopo l’eliminazione del PSG dalla Champions, con il Nizza che è l’unica squadra a rappresentare il paese d’oltrape.

Di seguito la top 10 generale:

Inghilterra: 106.427 punti Spagna: 90.855 punti Germania: 81.731 punti Italia: 77.211 punti Francia: 60.997 punti Olanda: 58.900 punti Portogallo: 55.882 punti Belgio: 41.400 punti Scozia: 36.400 punti Austria: 34.000 punti

