Non solo Retegui, l’Italia pensa ad altri argentini da convocare in Nazionale (La Nacion)

Almeno nove i nomi caldi, secondo fonti vicine a Coverciano: Capaldo, Infantino, Sforza, Prestianni, Buonanotte, de la Vega, Colidio, Galoppo e Zapelli

Mateo Retegui potrebbe essere solo il primo argentino ad essere chiamato nella Nazionale di Roberto Mancini. Lo scrive La Nacion: l’Italia avrebbe in archivio diversi oriundi da poter convocare. Lo stesso commissario tecnico, del resto, ha dichiarato che è possibile ci siano, in futuro altri convocati dall’estero, vista la penuria di calciatori italiani che giocano in Serie A con regolarità. La Nacion fa i nomi dei papabili.

“Secondo fonti vicine all’Italia, nella lista dei potenziali sondabili per un mandato di comparizione ci sarebbero diversi argentini: Nicolás Capaldo (nel Salisburgo, consigliato da Daniele De Rossi, che fu suo compagno di squadra nel Boca), Gino Infantino (Rosario Central ), Juan Sforza (Newell’s), Gianluca Prestianni (Vélez), Facundo Buonanotte (Brighton), Pedro de la Vega (Lanús), Facundo Colidio (Tigre, con una parentesi all’Inter, titolare del suo pass) e Giuliano Galoppo (San Paolo). Infantino e Buonanotte attualmente fanno parte della rosa argentina, ma da regolamento sono ancora in grado di cambiare squadra perché non hanno giocato un minimo di partite. Bruno Zapelli (Belgrano) è già stato convocato per l’Under 21 in Italia”.

Intanto, l’innesto in squadra di Retegui ha dato i suoi buoni frutti: ha ricevuto due palle buone ed ha segnato due gol, uno contro l’Inghilterra ed uno contro Malta.

