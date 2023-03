Napoli come Liverpool: stesso senso identitario e stessa discriminazione subita nei secoli (The Athletic)

Il quotidiano ricorda i fischi a Maradona e l’appello di Diego: «Sono gli italiani che devono capire che anche i napoletani sono italiani»

The Athletic presenta Italia-Inghilterra a Napoli. Spiega come mai la partita di qualificazione valida per Euro 2024 sarà disputata proprio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e ricostruisce le misure di sicurezza previste dalle istituzioni per una partita temuta soprattutto per la minaccia ultras. Ovviamente ricorda Maradona, in particolare quando a Napoli si giocò Italia-Argentina e parte del pubblico fischiò Diego. Quando ne scrive, The Athletic paragona Napoli a Liverpool: stesso senso profondo di identità e stessa discriminazione subita per anni nel corso della storia. Concetti di cui, scrive il quotidiano inglese, Maradona ai suoi tempi seppe approfittare per sfruttarli a suo vantaggio. The Athletic scrive:

“Napoli condivide alcune somiglianze con Liverpool per quanto riguarda l’immenso sentimento che nutre verso la propria identità e il modo in cui la città è stata presa di mira e discriminata nel corso della storia. Maradona ha notoriamente cercato di usarlo a suo vantaggio quando l’Argentina ha giocato l’Italia nelle semifinali della Coppa del Mondo del 1990. «Tutto quello che voglio è il rispetto dei napoletani, non il loro sostegno perché so che i napoletani sono italiani, così come la mia nazionale. Sono gli italiani che devono capire che anche i napoletani sono italiani». Mentre alcuni, tra la gente del posto, non erano affatto infelici nel vedere Maradona e i progressi della squadra quella notte, la folla innegabilmente parteggiò per l’Italia. Alla finale di Roma pochi giorni dopo, gli italiani presenti allo Stadio Olimpico hanno fatto sapere a Maradona cosa pensavano dei suoi commenti fischiando ripetutamente l’inno nazionale argentino. Maradona gridò: “Hijos de puta!”.

