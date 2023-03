Messi non ama i metodi di Galtier, il rinnovo col Psg è a un punto morto (Le Parisien)

Secondo il quotidiano, ha abbandonato l’allenamento e la trattativa per rimanere a Parigi non decolla

Le Parisien ritorna sul rinnovo di Messi con il Psg. Tutte le parti in questione sembra abbiano trovato un accordo, almeno verbale. Tuttavia la firma di Messi sul rinnovo ancora non c’è.

L’argentino vuole ancora vincere la Champions e vuole farlo con il Psg, tuttavia le sirene dei campionati esteri, come la Mls o come quello dell’Arabia Saudita, rendono le cose più complesse. Inoltre le ultime notizie riportano di un Messi innervosito dai metodi di allenamento troppo duri di Galtier e per questo avrebbe abbandonato anzitempo l’ultimo allenamento della squadra.

Scrive il quotidiano:

“A quattordici settimane dalla fine del contratto che li lega fino al 30 giugno, il Psg e l’argentino hanno fatto ben pochi progressi sul rinnovo. Le trattative sembrano addirittura essere a un punto morto tra le due parti“.

Luis Campos, l’esperto di mercato assunto dal Psg, ha come obiettivo principale il rinnovo della Pulce:

“Jorge Messi, padre e agente del giocatore, continua a parlare con Luis Campos. I due uomini si sono rivisti il ​​giorno dopo l’eliminazione subita al Parco dei Principi contro il Bayern in Champions League. Nonostante l’atmosfera cupa, entrambi hanno ribadito il comune desiderio di continuare l’avventura parigina“.

Continua le Parisien:

“Il campione del mondo 2022 vuole vincere altre finali prima di ritirarsi. La Copa America del 2024 con l’Argentina è uno dei prossimi obiettivi. Per questo, vuole restare in Europa in un club competitivo. Potenzialmente, il Paris lo è ancora ai suoi occhi perché l’argentino, che sogna anche di alzare un’ultima volta la Champions League, sarebbe convinto che con Kylian Mbappé, il Psg può raggiungere raggiungere l’obiettivo“.

