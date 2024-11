Osimhen, De Laurentiis è aperto a una trattativa col Chelsea che comprenda Lukaku

Secondo Calciomercato.com il nuovo direttore sportivo Manna starebbe già lavorando a questa operazione.

Si parla sempre più incessantemente del futuro di Victor Osimhen. In realtà, subito dopo il rinnovo era già chiaro che quest’estate av irebbe detto addio al Napoli, ma, oltre la clausola rescissoria, il club punta ad ottenere qualche altro vantaggio dalla sua cessione.

Che il Psg sia forte sull’attaccante del Napoli è notizia risaputa da tempo, così come però la preferenza di Osimhen per la Premier. E proprio su questo punto, secondo quando detto ieri sera da Sky:

«La possibilità di tornare a giocare in Francia non entusiasma Osimhen, che ci ha già giocato col Lille. Chiaramente giocare col Psg è diverso perché puoi fare partite come la semifinale di Champions di stasera, però la sua preferenza è l’Inghilterra. Arsenal e Chelsea sono le due squadre che potrebbero prendere Osimhen e finché ci sarà questa possibilità aperta lui aspetterà».

Calciomercato.com oggi chiarisce che il Chelsea sarebbe pronto a offrire Lukaku per Osimhen e De Laurentiis sarebbe interessato

“Con il Chelsea però De Laurentiis è aperto a una trattativa che comprenda Lukaku, tanto che il nuovo direttore sportivo Manna sta già lavorando a questa operazione.

LA SITUAZIONE – Romelu in Italia fa la differenza, ma età e ingaggio non sono propriamente in linea con i parametri economici del Napoli. Si tratta però per capire quanto l’attaccante belga sia disposto a fare per favorire il trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio. Le chances di Lukaku di rimanere alla Roma sono basse e, allo stato attuale, il Napoli rappresenta una candidatura che può fare al caso suo.

OSIMHEN VUOLE LA PREMIER – Il nigeriano la sua scelta l’ha fatta da tempo: vuole giocare in Premier League nella prossima stagione. In Francia ha già giocato e non sarebbe così entusiasta di tornarci. Chiaramente il Psg ha il suo fascino, però il nigeriano continua a dire al proprio entourage di privilegiare l’Inghilterra dove ci sono Chelsea, sopratutto, e Arsenal”.

