Kvara, dalla Georgia: «Sul rinnovo non sappiamo ancora nulla. Non ha avuto contatti con altri club»

A KK Napoli il giornalista Dgebuaze: «Psg? Se vuole migliorare deve andare in Spagna o in Inghilterra, non in Francia».

Il giornalista georgiano Kakha Dgebuaze ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul fratello di Kvaratskhelia e il futuro del fuoriclasse azzurro. Kvara quest’anno non ha mantenuto le prestazioni di alto livello dello scorso anno, come del resto tutti i giocatori del Napoli. Ma la società crede fortemente in lui e non vorrebbe lasciarlo partire a poco prezzo.

Dgebuaze: «Kvara non ha avuto contatti con altri club»

«Il fratello di Kvicha Kvaratskhelia è fortissimo, però è ancora molto giovane, vedremo in futuro».

«Il futuro di Kvicha? Qui in Georgia non sappiamo nulla delle trattative tra l’entourage del calciatore e il Napoli per il rinnovo. Spero rinnovi col Napoli anche perché non mi risulta abbia avuto contatti concreti con altri club. Ho letto che il Barcellona lo vorrebbe, ma sono certo che lui resti in Italia. Psg? Se giochi in Serie A e vuoi migliorare devi andare in Spagna o in Inghilterra, ma non in Francia».

Il Psg sull’ala georgiana del Napoli

Ecco cosa scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Il Paris Saint-Germain ha inserito Khvicha Kvaratskhelia nella lista dell’era post Mbappé. Piace molto, costa anche di più: il Napoli, è bene chiarirlo subito, è impegnato al tavolo delle trattative per il rinnovo del suo contratto. Il Napoli lo valuta tanto, tantissimo, ben oltre i 100 milioni. Anche di più: 120, 130, più o meno il valore dei grandi calibri della squadra, i gioielli di famiglia, i gemelli (Osi, certo).

