Messi: «Il primo anno a Parigi è stato difficile ambientarsi»

Sul Bayern Monaco: «Mi aspetto che la gara sia come è stata l’andata, dove i piccoli dettagli fanno la differenza»

L’attaccante argentino del Psg, Lionel Messi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro il Bayern Monaco di Champions League. I parigini sono chiamati alla rimonta fuori dalle mura amiche del Parco dei Principi dopo la sconfitta all’andata per 0-1. Di seguito le parole di Messi:

«È importante arrivare a questa partita dopo tre vittorie consecutive che hanno dato fiducia e ci hanno permesso di lavorare con una mentalità diversa. Andiamo a Monaco per vincere. Conosciamo la difficoltà della partita, ma siamo pronti. Mi aspetto che la gara sia come è stata l’andata, dove i piccoli dettagli fanno la differenza. La squadra ha dato un’altra immagine in queste settimane e abbiamo la determinazione per continuare il nostro cammino in Champions».

Il suo adattamento al PSG:

«È stato molto difficile al primo anno adattarmi per diversi motivi. Ma questa stagione l’ho iniziata con grande entusiasmo e voglia, ora sono più a mio agio con il club, la città e ho capito cosa il Psg significa per i tifosi».

Vincere la Coppa del Mondo:

«È stato impressionante viverlo ed è difficile da spiegare. Il sogno di una vita si è avverato. Condividerlo con il popolo argentino e il modo di celebrarlo è stato pazzesco. Non ce l’aspettavamo. È un momento che rimarrà impresso nelle nostre menti per il resto della nostra vita».

Il rapporto con Mbappé:

«La partita è stata da infarto. Kylian ha giocato una partita fantastica, segnando tre gol in finale. Ha già vinto il Mondiale e sa come bisogna approcciarsi a quel genere di partite. Quella partita contro la Francia è stata bellissima per il mondo. Ora è bello condividere lo spogliatoio con Mbappé. Speriamo di poter fare grandi cose al Psg».

Il premio ‘The Best’ ricevuto settimana scorsa:

«Tutta la mia vita nel calcio si è basata sulla dedizione e l’impegno. Credo che con il Psg posso raggiungere dei grandi risultati».

