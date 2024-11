Sky: il Chelsea vuole lo sconto su Osimhen dando Lukaku, ma gli azzurri riflettono sull’ingaggio del belga

Un altro profilo che il Napoli valuta è Dovbyk del Girona, capocannoniere della Liga. David e Gimenez non verrebbero senza la Champions.

Francesco Modugno ha parlato a Sky Sport della situazione centravanti del Napoli. Ormai è chiaro che Osimhen andrà via quest’estate e gli azzurri dovranno sostituirlo con un nome all’altezza. In pole al momento Lukaku e Dovbyk.

Napoli alla ricerca del centravanti: Lukaku e Dovbyk in pole

Il giornalista ha dichiarato:

«Victor Osimhen lascerà un patrimonio enorme al Napoli di gol e emozioni vissute. Ma lascerà anche un patrimonio economico importante. C’è la clausola da 130 milioni di euro destinata ad essere investita per cercare chi ne raccoglierà il testimone. Il Napoli si sta orientando sulla struttura di un centravanti grosso. Uno è Romelu Lukaku, da un po’ di giorni è un’idea del Chelsea che può permettersi di pagare la clausola di Osimhen; vorrebbero soffiarlo al Psg. L’idea dei blues è scontare questa clausola inserendo Lukaku nella trattativa. C’è qualche riflessione sull’ingaggio del calciatore.

Un altro profilo che il Napoli valuta è Dovbyk, alto 1,90, venti gol in Liga con il Girona. La società e il ds Manna sono interessati a lui. Poi ci sono i David, Gimenez, centravanti europei sui quali c’è un’asta, ma il Napoli ha poca propensione a partecipare. Gli azzurri hanno grande solidità economica e l’ambizione e volontà di trovare un grande centravanti, ma non hanno l’appeal della Champions».

De Laurentiis apre a una trattativa per il belga (Longo)

Calciomercato.com oggi chiarisce che il Chelsea sarebbe pronto a offrire Lukaku per Osimhen e De Laurentiis sarebbe interessato:

Con il Chelsea però De Laurentiis è aperto a una trattativa che comprenda Lukaku, tanto che il nuovo direttore sportivo Manna sta già lavorando a questa operazione.

LA SITUAZIONE – Romelu in Italia fa la differenza, ma età e ingaggio non sono propriamente in linea con i parametri economici del Napoli. Si tratta però per capire quanto l’attaccante belga sia disposto a fare per favorire il trasferimento sotto l’ombra del Vesuvio. Le chances di Lukaku di rimanere alla Roma sono basse e, allo stato attuale, il Napoli rappresenta una candidatura che può fare al caso suo.

