Napoli osservatore speciale di tre talenti del Club Brugge: uno è il centrale Spileers

Ha 19 anni, è dotato di grande fisico (alto 1,88) e può fare anche il terzino destro. Poco falloso, ha una buona lettura di gioco ed è bravo nell’anticipo.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, un osservatore del Napoli ha visionato il match tra Fiorentina e Club Brugge. L’interesse era per tre calciatori del club belga: il difensore centrale Jorne Spileers, l’attaccante Ferran Jutgla e il terzino Kyriani Sabbe.

Napoli osservatore speciale del centrale Spileers

Spileers ha 19 anni, titolare inamovibile della squadra e ha collezionato fino ad ora un gol e due assist in questa stagione. Al momento è valutato 5 milioni, ma quasi sicuramente il Brugge chiederà di più.

Lo descrivono caratterialmente come un ragazzo poco pacato: a scuola fu sospeso per aver lanciato castagne verso alcuni compagni di classe. Insomma, il classico studente che “terrorizza” i professori. In campo, invece, è un ragazzo maturo dotato di grande fisico (alto 1,88) che può fare anche il terzino destro all’occorrenza. Appartiene all’agenzia You First, la stessa di Fabian Ruiz.

“Figlio d’arte” (entrambi i suoi genitori giocavano a calcio) Nel suo stile di gioco ricorda Huijsen della Roma. La lettura di gioco e l’anticipo sono i suoi punti di forza; sa giocare meglio nelle difese a quattro rispetto che a tre. Non è un calciatore estremamente falloso, quattro ammonizioni fino ad ora in stagione.

Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Tarantino.

Di Lorenzo ha rinnovato la scorsa estate, il Napoli lo ha blindato e lui ha voglia di ricominciare dimenticando gli ultimi mesi. Il capitano del Napoli stringe forte a sé la fascia e guiderà la rinascita che dovrà passare attraverso un ritrovato equilibrio tra i reparti. Dopo Koulibaly e Kim, Rrahmani – anche lui blindato fino al 2027 – aspetta di conoscere il suo nuovo alleato. La società gli aveva affiancato Natan, questa estate, ma il brasiliano ha deluso e il suo futuro è un rebus.

Alla fine il titolare è stato Juan Jesus che ha il contratto in scadenza tra un anno. La sua permanenza, considerando la prospettiva contrattuale, sarà oggetto di valutazioni vicendevoli: se ne parlerà a fine campionato, il nuovo corso vorrebbe evitare storie in scadenza. Scenario, questo, che potrebbe coinvolgere Ostigard. L’ex centrale del Genoa già a gennaio aveva valutato l’idea di trovare più spazio in un altro club, alla fine è rimasto ma ha vissuto anche questa stagione da comprimario. In totale ventuno presenze. Al momento, nelle gerarchie, è il terzo centrale della rosa. Ha scavalcato Natan.

ilnapolista © riproduzione riservata