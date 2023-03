Messi, la Mls ci crede: «Aiuteremo l’Inter Miami a costruire un’operazione fuori dagli schemi»

A The Athletic parla il commissario della lega nordamericana che sogna l’ingaggio di Messi: «Cerchiamo di sfruttare ogni opportunità»

Il rinnovo di Messi è una questione che tiene con il fiato sospeso molti protagonisti del calcio mondiale. Infatti Campos, Al-Khelaifi e Beckham non sono gli unici ad aver parlato di Messi e, molto probabilmente, con Messi.

Anche il commissario della Mls, Don Garber, ha rilasciato alcune dichiarazioni al The Athletic nelle quali commenta un possibile approdo della Pulce in America:

«Stiamo parlando forse del giocatore più importante della storia del calcio. Quindi, quando ci sono voci sul suo trasferimento a Miami, è fantastico. E se potesse accadere, sarebbe fantastico per MLS, sarebbe fantastico per Messi e la sua famiglia. Cerchiamo di sfruttare ogni opportunità. Non posso fornire ulteriori dettagli perché non li abbiamo».

Il quotidiano inglese puntualizza sull’ingaggio dell’argentino. Per il momento in Mls il giocatore più pagato è Insigne (14 milioni di dollari). Messi al Psg ne guadagna 25 milioni (di euro), netti. Don Garber ha la soluzione in tasca:

«I team hanno la flessibilità per fare cose uniche. La Mls è una singola organizzazione e il collettivo che compone la Mls deve approvare le operazioni rischiose o onerose di uno dei suoi membri. Quindi qualunque cosa Jorge Mas (proprietario dell’Inter Miami) decida, lavoreremo con il vicepresidente esecutivo della MLS, Todd Durbin, per aiutali a strutturare un’eventuale operazione che sarà fuori dagli schemi utilizzati finora. Oggi il mercato dei trasferimenti sta esplodendo in modi inimmaginabili. Dovremo strutturare un accordo che soddisfi lui e la sua famiglia».

