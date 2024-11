Bargiggia: «Pioli è la prima scelta di De Laurentiis, ma non accetterà meno di 4 milioni all’anno»

A Radio Capri: «C’è qualche chiacchiera con Gasperini, ma probabile rinnovi con l’Atalanta. Italiano l’alternativa al tecnico rossonero».

Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di Radio Capri per parlare della situazione sulla panchina del Napoli. L’unica cosa certa è che Francesco Calzona andrà via alla fine della stagione. In lista per il suo successore ci sono al momento Antonio Conte (più un sogno che realtà), Stefano Pioli, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini.

Bargiggia: «Pioli è la prima scelta di De Laurentiis»

«Il Napoli dovrebbe ripartire da Stefano Pioli. Dalle mie fonti, Conte non ha mai accettato la corte del Napoli. Italiano è l’alternativa a Pioli, che rimane la prima scelta di De Laurentiis. C’è qualche chiacchiera con Gasperini, ma probabile rinnovi con l’Atalanta un altro anno. Al Milan Pioli guadagna 4 milioni all’anno; non accetterà Napoli per uno stipendio inferiore».

Il giornalista aveva già parlato del futuro tecnico azzurro

A TvPlay Bargiggia rivelò qualche giorno fa:

«Conte? A me non risulta né al Milan e né al Napoli. I tifosi di tutte le squadre lo vogliono, ma bisogna stare attenti perché non è la soluzione di tutti i mali».

Per La Stampa, è Gasperini il favorito

Anche la Stampa scrive del prossimo valzer di allenatori in Serie A. Lo fa Gianluca Oddenino secondo cui, per la panchina del Napoli, De Laurentiis preferirebbe Gasperini. Il presidente deve convincere “l’uomo dei miracoli bergamaschi”. Il piano B sarebbe Pioli.

La Juventus dirà addio ad Allegri. Al suo posto Giuntoli vuole Thiago Motta. “La mossa dei bianconeri farà scattare l’atteso effetto domino in Serie A, dove più della metà dei club cambierà la propria guida tecnica. Pure l’Atalanta, dove Gasperini regna dall’estate 2016, potrebbe ballare il valzer delle panchine se De Laurentiis dovesse convincere l’uomo dei miracoli bergamaschi a sposare il progetto di rifondare il Napoli. L’alternativa a Gasp è Pioli”.

