Il rinnovo di Messi con il Psg dipende dalla partita con il Bayern (Le Parisien)

L’eventuale permanenza a Parigi dipenderà dal passaggio o meno in Champions: l’eliminazione porterebbe ad interrompere le trattative.

Il rinnovo di Leo Messi con il Psg è diventato una e propria telenovela. Le parti non si sbottonano, anzi prendono tempo. L’argentino ha fatto sognare il tifosi del Barcellona e non solo, dopo l’incontro il padre, Jorge, e il presidente Laporta. L’ipotesi non dispiace neanche all’allenatore Xavi che aveva commentato la possibilità del ritorno, dicendo che «le porte per lui sono sempre aperte, dipende da cosa vuole fare». L’ipotesi del ritorno in Catalogna è comunque remota.

Altra ipotesi è quella che lo porterebbe all’Inter Miami. La squadra di Beckham sta spingendo seriamente per l’arrivo di Messi e Busquets, come conferma lo stesso allenatore Neville. Il problema più grande è però legato all’ingaggio dell’argentino. Attualmente il numero 30 del Psg guadagna 38 milioni di euro netti e si stava cercando un accordo che lo avrebbe portato a guadagnare la stessa cifra di Mbappé. Tutto bloccato però finora. Le Parisien scrive:

“Mentre compie 36 anni a giugno, Lionel Messi è consapevole del suo valore di mercato e non è intenzionato a svendere il suo stipendio di 38 milioni di euro netti all’anno. Questo è in parte il motivo per cui le trattative con il Psg si allungano. «Si parla di un contratto enorme, come quello di Mbappé. Ogni parte difende i propri interessi ed è normale», osserva un conoscitore del dossier. Alcuni incontri si sono svolti con Jorge Messi e «ognuno prende il suo tempo», fanno sapere dal Psg, come per sdrammatizzare. Niente si muoverà prima della partita di ritorno contro il Bayern. Perché se l’aspetto finanziario è preponderante, i risultati sportivi peseranno nella riflessione del campione del mondo. Un altro fallimento in Champions League potrebbe spingerlo a voltare pagina e conquistare un nuovo mondo”.

Ecco che la questione del rinnovo di Messi passa di nuovo dai risultati. Un’eventuale eliminazione del Psg potrebbe portare anche ad un’interruzione delle trattative per poi lasciare che il campione del mondo possa svincolarsi, alleggerendo così anche le casse dei parigini.

