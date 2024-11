Norris “il privilegiato” ha sconfitto i bulli da bambino e ora sogna il titolo mondiale (Telegraph)

Lo insultavano perché basso. Figlio di un imprenditore finanziario, ha iniziato a guidare il quad a cinque anni e i go-kart a sette. Ha vinto il suo primo GP a Miami.

Il 24enne Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Miami con la sua McLaren. Il Telegraph racconta com’è nata la sua passione per l’automobilismo.

Norris, il figlio di un milionario che ha il mondo ai suoi piedi dopo aver sconfitto i bulli

Lando Norris celebra la sua tanto attesa prima vittoria al Gran Premio di Miami. Nonostante pochi paralleli nei percorsi dei loro rispettivi figli, Anthony Hamilton sapeva esattamente come si sentisse il padre di Lando. Hamilton senior è stato il primo a riconoscere che tutte le migliori famiglie sportive, anche quelle ricche, conoscono il sacrificio. Adam Norris è infatti un imprenditore finanziario.

Suo padre si era chiesto se ne valesse la pena quando Lando aveva cinque anni. Nel libro F1 Confidential, Lando Norris ha spiegato come ha terrorizzato i suoi genitori guidando un quad in curva su due ruote prima ancora di compiere sei anni. Ha iniziato a guidare una moto 50cc intorno al giardino della casa di campagna di famiglia. Tuttavia, dopo essere salito per la prima volta su un go-kart all’età di sette anni, è arrivato in motorsport, F4, Formula Renault e F3 prima che la McLaren lo scegliesse all’età di 16 anni come pilota junior e simulatore.

L’infanzia di Norris non è stata semplice:

Nato a Bristol, da piccolo è stato vittima di bullismo per la sua bassa statura. Tuttavia, il suo talento e il suo spirito combattivo lo hanno visto arrivare in F1 nel 2019. Norris ha citato suo padre come modello d’ispirazione, che lo incoraggia a sognare in grande. La sua famiglia si è trasferita in modo che Lando potesse frequentare la scuola privata Millfield school per nove anni. Nonostante i suoi privilegi, Lando Norris ha combattuto tanto per arrivare dov’è, e combatterà ancora per conquistare un titolo mondiale.

ilnapolista © riproduzione riservata