La Fiorentina di Italiano torna in finale di Conference League. Meritatamente

I viola pareggiano 1-1 a Brugge e colpiscono pure tre volte i legni. In finale affronteranno l’Olympiacos a meno di una rimonta dell’Aston Villa

La Fiorentina di Italiano torna in finale di Conference. Meritatamente. I viola hanno pareggiato 1-1 in casa del Brugge e per il secondo anno consecutivo si sono qualificati per la finale di Conference League. All’andata era finita 3-2 per la Fiorentina che ha colpito addirittura tre pali prima di pareggiare con rigore segnato da Beltran. Due i legni colpiti da Kouamé e uno da Biraghi direttamente su calcio di punizione. Nel recupero, è bravissimo Terracciano a deviare in angolo un rasoterra pericolosissimo che stava andando a morire nell’angolino alla destra del portiere.

In finale la squadra di Italiano affronterà la vincente della semifinale tra Olympiacos e Aston Villa con i greci che all’andata hanno vinto 4-2 a Birmingham. Per andare in finale, gli uomini di Emery devono recuperare due reti in uno stadio caldissimo. Impresa ai limiti del proibitivo.

La seconda finale europea consecutiva è un premio per il tecnico (che resta in lizza per la panchina del Napoli) e per Commisso. Ovviamente non si può dimenticare il lavoro di Joe Barone prematuramente scomparso quest’anno colpito da un ictus proprio pochi momenti prima di Atalanta-Fiorentina.

ilnapolista © riproduzione riservata