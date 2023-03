La Lega Serie A vuole Sky, Casini e De Siervo non smentiscono

Dichiarazioni che sembrano possibiliste. Casini: «se analizziamo le discussioni del passato, l’acquisizione di Sky potrebbe essere in questo quadro»

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini insieme all’amministratore delegato Luigi De Siervo hanno commentato le indiscrezioni circa l’ipotesi che la Serie A utilizzi i fondi messi a disposizione dagli istituti di credito per acquistare Sky Italia. Secondo il presidente al momento non c’è nulla di concreto. Le loro parole non sono certo delle smentite:

«Al momento non c’è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno. È chiaro che se analizzano le discussioni del passato, alcune anche attuali, l’acquisizione di Sky potrebbe essere in questo quadro».

A Casini si è aggiunto il commento di De Siervo: «In questo momento le squadre devono valutare prima se farsi affiancare dai fondi o meno, c’è un ragionamento precedente da fare».

ilnapolista © riproduzione riservata