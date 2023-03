La tregua Casini-De Siervo è opera di Marotta, Lotito e Scaroni (in nome dei diritti tv)

Sul CorSport. Presidente e amministratore delegato si sono confrontati in Consiglio. De Siervo ha chiesto scusa per le sue parole, che avevano urtato alcuni club

A mettere pace tra il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, sono stati Marotta, Lotito e Scaroni. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ieri c’è stato il Consiglio di Lega, presentato alla vigilia come infuocatissimo, l’occasione per la resa dei conti tra Casini e De Siervo dopo le ultime uscite dell’ad. Invece tutto si è risolto per il meglio. Per ora. E per un evidente interesse: si discute di diritti tv, quelli che dovrebbero salvare la Serie A, decisamente non è il momento per farsi la guerra.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Alla fine ci hanno pensato i grandi saggi di via Rosellini. Ovvero Marotta, Lotito e Scaroni: i primi due ‘veterani’ delle grandi battaglie in Lega e il terzo, frequentatore più giovane di quelle stanze, ma senz’altro avvezzo anche in altri ambiti a certi climi. Ad ogni modo, sono stati loro a far capire a Casini e De Siervo che non era il caso di continuare a farsi la guerra. Non è il momento giusto, visto che all’orizzonte c’è un delicatissimo bando per la vendita dei diritti tv e dunque ogni sforzo deve essere rivolto a raggiungere il miglior risultato per la Serie A e non certo ad alimentare lotte intestine. Presidente e amministratore delegato hanno compreso e quindi è stata sancita la tregua”.

Non vuol dire che sia tornato definitivamente il sereno, scrive il CorSport: le incomprensioni restano. Il Consiglio, del resto, è stato monopolizzato dal confronto tra Casini e De Siervo.

“Un confronto tra i due protagonisti era necessario. E il Consiglio, durato un paio d’ore, ne è stato quasi monopolizzato”.

Sia De Siervo che Casini hanno illustrato “in tono pacato e conciliante” le rispettive posizioni.

“De Siervo, peraltro, avrebbe anche chiesto scusa per quelle dichiarazioni, se non altro perché non avevano infastidito solo Casini, ma pure diversi club. Poco dopo le 17, la seduta è stata tolta”.

