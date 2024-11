Marca ridicolizza il Milan: «I grandi club non cedono ai tifosi, chiunque arriverà ora sarà peggio di Lopetegui»

“Il Milan vive del suo passato. Ma l’era Berlusconi è passata da un pezzo. Hanno avuto pure Gattuso e Brocchi in panchina…”

Marca li elenca tutti: “Pioli, Giampaolo, Gattuso, Montella, Brocchi, Mihajlovic, ‘Pippo’ Inzaghi, Seedorf… sono alcuni nomi che hanno calcato la panchina del Milan nell’ultimo decennio”. Poi elenca pure un po’ di calciatori, per calcare un po’ la mano sul concetto: “Honda, José Sosa, Mbaye Niang, Castillejo, Rebic, Origi, Cerci, Destro, Conti, Bertolacci, Paletta, Biglia, Adel Taarabt…”. Il concetto è: “Sono finite le estati in cui Berlusconi collezionava crack con il libretto degli assegni. Vedi Gullit, Van Basten, Weah, Baggio, Papin, Bierhoff, Shevchenko, Redondo, Rui Costa… Sono lontani anche i suoi 19 Scudetti – ne ha vinti due degli ultimi 20 – e le sue sette Champions League. L’ultima la vinse nel 2007, 17 anni fa, con Ancelotti in panchina”.

E quindi ora il problema sarebbe Lopetetui? Marca insiste: “Come se adesso i tifosi venissero a dire che una squadra gloriosa non merita un allenatore come Lopetegui o che l’arrivo di Julen potrebbe minacciare la loro eredità storica. Purtroppo Milano vive del suo passato… e del passato. Non è tipico di un club così grande – solo il Real Madrid ha più Coppe dei Campioni – cedere al ricatto di una manciata di firme (11.000) con la bozza di contratto sul tavolo”.

“Degli attuali allenatori (De Zerbi, Motta, Van Bommel, Fonseca, Conte e Sarri) solo due (Conte e Sarri) hanno un curriculum migliore, a livello di club, di Lopetegui. La cosa brutta, per il Milan, è che la scelta finale finirà sicuramente per essere peggiore di Julen”.

ilnapolista © riproduzione riservata