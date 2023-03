Contro l’Atalanta Spalletti confermerà i titolarissimi (CorSport)

Il tecnico è orientato a schierare gli stessi undici visti contro la Lazio. Riflette solo su Elmas e Politano al posto di Zielinski e Lozano

Prima l’Atalanta, poi si penserà all’Eintracht. È la filosofia di Luciano Spalletti alla vigilia del doppio confronto a cui è atteso il Napoli tra campionato e Champions. Per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, l’allenatore si affiderà nuovamente ai titolarissimi per la partita di sabato contro il gruppo di Gasperini.

“Atalanta, soltanto Atalanta insomma, e non potrebbe essere altrimenti considerando la qualità dell’avversario e le insidie del calcio di Gasp: l’Eintracht può aspettare insieme con il turnover. La priorità è in programma sabato alle 18: e Spalletti, cascasse il mondo, manderà in campo la (sua) formazione migliore”.

L’Atalanta lotta per un posto in Champions, arriverà al Maradona agguerrita. Inoltre vinee da cinque partite in cui ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Darà l’anima in campo. Ecco perché, scrive il quotidiano sportivo, Spalletti sta lavorando moltissimo alla preparazione della partita.

“Spalletti non ha intenzione di stravolgere l’assetto e tantomeno di gestire in vista dell’Eintracht, e così le candidature di Elmas e Politano al posto di Zielinski e Lozano reggono per una mera valutazione tattica. Ovvero: il signor Luciano riflette come ha sempre riflettuto su questi due cambi, ma non è escluso che riconfermerà gli undici della Lazio. E comunque, con Mario Rui squalificato per un altro turno, oltre non andrà”.

ilnapolista © riproduzione riservata