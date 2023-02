Sandy Marton: «Da ragazzo ero timido, ho imparato il sex appeal grazie ad Alba Parietti»

Al CorSera: «Vivo a Ibiza, in una casa con la vista sulle saline e Formentera. Da 15 anni, non vado più in discoteca. Ho una vita da pensionato».

Il Corriere della Sera intervista Sandy Marton. Racconta se stesso da ragazzo, quando arrivò in Italia, prima di essere scoperto da Claudio Cecchetto ad una festa di Ciriaco De Mita.

«Ero un giovane croato cresciuto con la nonna studiando di tutto: mamma, per non farmi fare cavolate e tenermi impegnato, m’ iscriveva a tutti i corsi possibili. Ho studiato piano, solfeggio, e inglese in Inghilterra. Poi, a 16 anni, ero andato a studiare negli Stati Uniti. A 18, ero tornato e, appena passata la dogana, i soldati mi hanno preso e mi hanno messo direttamente in una prigione militare. Non avevo fatto il servizio militare. Dopo due giorni, ricevo una visita, pensavo fosse mamma che veniva a liberarmi, invece, era il barbiere che mi rasò i capelli a zero. Mi mandarono a fare la leva, mi salvò unirmi alla banda dell’esercito. Dopo, andai a Milano a studiare design all’Istituto Marangoni».

Sandy Marton racconta di suo padre:

«Era il presidente dell’unica azienda che produceva carne in Jugoslavia, ma l’accusarono di essere al servizio del capitalismo e di aver sponsorizzato una rivolta a Zagabria. Non so se era vero, ma dovette scappare e non l’ho più visto. In realtà, non l’avevo mai visto. Ero il figlio naturale, lui era sposato con una donna che non era mia madre. L’ho incontrato solo una volta, a 15 anni. Dissi: mamma, andiamo via, è un idiota. E non lo vedemmo più».

Quando arrivano le donne nella sua vita?

«Da ragazzo, non ero molto sveglio, mi sono svegliato verso i ventidue, ventitrè, ma ero timido e avevo capito che le donne non vogliono i timidi».

La timidezza sparì a 26 anni, racconta.

«Sono diventato un mostro di sex appeal. Avevo avuto una gran donna che me l’aveva fatto capire: Alba Parietti. Non siamo stati fidanzati. Fu, come si dice? Un flirt».

Perché, a parte poche canzoni, non ha più scritto? Sandy Marton:

«Perché preferivo stare a Ibiza a fare il figo».

Come vive lì?

«In una casa con la vista sulle saline e Formentera. La vista è tremendamente importante: quando ti svegli qui, non puoi deprimerti. Ogni giorno, cammino in spiaggia, faccio pugilato. Da 15 anni, non vado più in discoteca. Ho una vita da pensionato».

L’amore l’ha trovato?

«Mi sono innamorato due volte, per quattro e per nove anni, ma sono stato lasciato. Le mie ex non hanno voluto

capire che, a volte, ho bisogno di stare da solo».

ilnapolista © riproduzione riservata