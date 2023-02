Mourinho: «sembra sempre che la Roma stia andando in B e invece siamo con squadre fortissime»

Dopo Roma-Empoli 2-0: «i titolari avrebbero battuto la Cremonese ma la Roma non avrebbe vinto oggi. Questa è la Roma, non può fare di più»

Mourinho dopo Roma-Empoli 2-0.

Abraham sempre stato intoccabile per lei.

Mourinho: «C’è stato un piccolo periodo in cui mi ha creato dubbi, del suo momento, ha avuto momento difficile. Adesso anche se non fa gol, il suo contributo è molto importante. Ha giocato molto bene. Nel secondo tempo ha fatto quello che doveva fare. Vive un momento positivo.

Approccio alla partita completamente diverso rispetto alla Cremonese.

«Oggi abbiamo giocato con la squadra che in teoria è quella più forte. Trenta minuti con piano di gioco perfettamente definito, poi l’intensità è calata e abbiamo giocato in modo diverso. È calata perché questa è la nostra natura, Dybala ha qualche difficoltà, anche Pellegrini. Giochiamo con i nostri limiti. Facciamo quel che possiamo fare.

«Abbiamo gente nello stadio che non capisce, gente nella stampa che fa finta di non capire. Questa è la nostra realtà. Se gioca questa squadra contro la Cremonese, vinciamo e siamo in semifinale Coppa. Ma se giocano i titolari con la Cremonese, oggi non vinciamo. Facciamo sempre il massimo, lavoriamo tanto. Entriamo con lo zaino della frustrazione, della tristezza dell’ultima sconfitta. Siamo solo noi, questo ho detto ai ragazzi. Facciamo il massimo.

Mourinho: «Belotti è arrivato tardi, ha avuto due infortuni. Ne ha avuto un altro, adesso è in una buona condizione fisica. Nell’ultima partita ha fatto bene, ottimo lavoro quasi paragonabile a quello di Abraham oggi. Cresce la sua fiducia e la mia fiducia in lui. Le altre squadre possono avere in panchina giocatori incredibili. Belotti e Abraham insieme? Poi quale attaccante abbiamo in panchina?

Mourinho: «Zaniolo è un problema della società, deve risolvere con la società non con me. Smalling non lo so. Io potevo andare via a dicembre e invece sono rimasto qui. Sembra sempre che stiamo per andare in Serie B e stiamo lì davanti con squadre fortissime».

ilnapolista © riproduzione riservata