La Uefa accusa la Uefa: “È un miracolo che alla finale di Champions non sia morto nessuno”

Sul Guardian l’esito dell’inchiesta Uefa: “è incredibile che sia stata addossata la colpa ai tifosi per evitare le proprie responsabilità”

Sul Guardian l’esito dell’inchiesta Uefa sul caos della finale di Champions League dello scorso anno tra Real Madrid e Liverpool allo Stade de France. La Uefa dà la colpa a se stessa.

“L’Uefa ha la “responsabilità primaria” per i catastrofici fallimenti organizzativi e di sicurezza che hanno trasformato la finale di Champions League della scorsa stagione in un’esperienza orribile e traumatica per migliaia di tifosi”.

Il rapporto respinge con forza le affermazioni fatte con insistenza dalla Uefa, dalla polizia francese e dal governo francese secondo cui migliaia di tifosi del Liverpool senza biglietto valido abbiano causato i problemi di ordine pubblico verificatisi in occasione della finale. Il rapporto afferma che “non ci sono prove a sostegno di tali affermazioni, che sono state fatte in un tentativo “riprovevole” da parte delle autorità di evitare responsabilità“.

La polizia parigina è criticata “per non aver collaborato con altre parti interessate nell’organizzazione della finale, per non aver prevenuto o rimediato alla congestione su un percorso di accesso allo stadio notoriamente problematico“, “per aver utilizzato “armi” come gas lacrimogeni e spray al peperoncino senza giustificazione, per non aver fatto nulla ed essere “rimasta a guardare” mentre i tifosi venivano aggrediti fisicamente“.

L’inchiesta si conclude dopo un’indagine di sei mesi e chiarisce “che i fallimenti di sicurezza hanno rischiato di causare un disastro in cui le persone avrebbero potuto morire“.

“Le condizioni pericolose ai tornelli sono state aggravate dal lancio di gas lacrimogeni da parte della polizia contro la gente, nonché dall’uso di spray al peperoncino sui tifosi che cercavano di entrare con biglietti validi. È straordinario che nessuno abbia perso la vita”. L’unità di sicurezza e protezione della Uefa, guidata da Pavlica dal 2021, non ha svolto un ruolo effettivo nella pianificazione della partita, né nell’affrontare la crisi mentre si sviluppava, rileva ancora il rapporto. “Anche se la decisione di ritardare il calcio d’inizio avrebbe dovuto essere presa dal comandante in carica della polizia in collegamento con l’unità di sicurezza e protezione dell’Uefa e quella dell’associazione calcistica locale che gestisce la partita, è stata presa dallo stesso Ceferin sulle scale del zona Vip dello stadio, dove aveva avuto un incontro con il re di Spagna”.

Il rapporto individua i fallimenti ad opera della Polizia di Parigi e della Federcalcio francese, a cui l’Uefa ha delegato quasi totalmente le responsabilità, ma chiarisce con forza che l’Uefa, che detiene i diritti e organizza la Champions League, era responsabile in generale. Dichiara:

“La giuria ha concluso che la Uefa, in quanto proprietaria dell’evento, ha la responsabilità primaria per i fallimenti che hanno quasi portato al disastro”.

E ancora:

“Il panel conclude che le affermazioni relative a un numero enorme di tifosi senza biglietto o con biglietti falsi sono state erroneamente gonfiate e dichiarate come fatti per deviare la responsabilità dei fallimenti operativi e di pianificazione delle parti interessate. Questo è riprovevole e ha coinvolto Uefa, Uefa Events SA [il braccio organizzatore di eventi Uefa], Federcalcio francese, la Préfecture de Police, funzionari governativi e ministri francesi”.

La giuria ha ripetutamente paragonato queste false accuse contro i tifosi del Liverpool al trauma e alla lunga campagna avviata dalle autorità dopo il disastro di Hillsborough del 1989, quando la polizia del South Yorkshire incolpò falsamente i tifosi del Liverpool per i catastrofici fallimenti della polizia che furono la causa principale dell’uccisione di 97 persone.

Nel complesso, la recensione esprime sgomento per il fatto che la Uefa e le autorità francesi abbiano continuato a mantenere la loro posizione di incolpare i tifosi, senza assumersi la responsabilità.

ilnapolista © riproduzione riservata