Conte, l’offerta di De Laurentiis non soddisfa le sue richieste

Lo scrive Marco Giordano su X. “La frenata alle trattative tra il club e Antonio Conte è legata a motivi economici: c’è distanza tra domanda dell’allenatore e offerta di De Laurentiis”

L’ipotesi Conte sulla panchina del Napoli è sempre più lontana. Le trattative hanno subito una frenata per motivi economici: l’offerta di De Laurentiis non corrisponde alle richieste dell’ex Tottenham.

Conte-Napoli, trattativa in frenata

Lo scrive Marco Giordano su X:

+++Aggiornamento @sscnapoli+++

🛑 La frenata alle trattative tra il club e Antonio #Conte è legata a motivi economici: c’è distanza tra domanda dell’allenatore e offerta di De Laurentiis

▶️ Conte aveva dato disponibilità ad allenare il Napoli: l’idea della città e della…

— Marco Giordano (@MarcoGiordano6) May 3, 2024

Secondo quanto riferito da Rai Sport, ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage di Vincenzo Italiano. A meno di colpi di scena, Antonio Conte non siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Il tecnico della Fiorentina era già tra i papabili nomi per il club di De Laurentiis, ma nelle ultime settimane sembrava che l’interesse stesse scemando (complice anche l’inserimento di altri club per lui). Ora, invece, la Rai riporta che ci sono stati ulteriori contatti tra Napoli e Italiano e che l’entourage abbia chiesto all’allenatore di non firmare per altre squadre in attesa dell’incontro col patron azzurro. Pare che Italiano abbia superato la concorrenza di Conte anche per motivazioni tecniche: l’allenatore salentino gioca con il 3-5-2 e potrebbe trovare difficoltà con esterni come Politano e Kvaratskhelia, che non sono “a tutta fascia”. Italiano, invece, gioca stabilmente con il 4-3-3, modulo a cui sono abituati i calciatori azzurri.

