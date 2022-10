Sul Guardian l’esito di un rapporto indipendente sulla finale Champions: «La polizia si è comportata in modo sconsiderato, tragedia evitata grazie ai tifosi dei Reds»

«Allo Stade de France i tifosi del Liverpool hanno subito un’aggressione criminale».

Sul Guardian i risultati di un’indagine indipendente su quanto accaduto prima e dopo la finale di Champions League a Parigi, nel maggio scorso. La conclusione è tranchant: i tifosi del Liverpool sono stati sottoposti a un trattamento che “costituisce una vera e propria aggressione criminale”.

L’indagine è stata prodotta da esperti che hanno esaminato 485 testimonianze oculari di quella notte. I tifosi sono stati costretti, rinchiusi, aggrediti ed esposti ai gas lacrimogeni dalla polizia francese mentre tentavano di entrare allo Stade de France. Le risultanze sono queste:

“Coloro che hanno organizzato e amministrato l’evento sono stati responsabili di un crollo di autorità, gestione e sicurezza che ha evitato la tragedia solo grazie alle azioni preventive intraprese dai tifosi”. “Gli attacchi persistenti e casuali della polizia ai tifosi e l’utilizzo non giustificato di gas lacrimogeni su uomini, donne e bambini intrappolati in spazi ristretti sono stati sconsiderati e pericolosi. Hanno costituito un’aggressione criminale. Allo Stade de France ci sono state gravi mancanze su tutti gli aspetti della responsabilità dell’Uefa per la sicurezza dello stadio. Il persistente fallimento nella gestione della folla ha gravemente compromesso la salute e il benessere dei tifosi. È chiaro dalle dichiarazioni dei tifosi che sono stati messi a rischio da una polizia aggressiva, da misure di sicurezza inefficaci e dalla mancata attuazione di piani di gestione della sicurezza dello stadio basati sui principi di gestione del rischio. Grazie alla loro comprensione e alla loro esperienza diretta del disastro di Hillsborough, i tifosi del Liverpool hanno impedito che si verificasse una tragedia fatale attraverso la loro azione collettiva”.

L’inchiesta è stata guidata dal prof. Phil Scraton, figura di spicco dell’Hillsborough Independent Panel.

Due terzi dei testimoni oculari intervistati hanno dichiarato di aver temuto per la propria vita. Il Guardian riporta le dichiarazioni di Scraton.

«È difficile comprendere la sequenza di eventi che hanno costituito la debacle di Parigi, lasciando così tante persone ferite fisicamente, psicologicamente e finanziariamente compromesse».

Il sindaco della città di Liverpool, Steve Rotheram, ha dichiarato in un’intervista alla Bbc di aver avvertito ripetutamente il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, dei pericoli che stavano correndo i tifosi e che il presidente dell’Uefa aveva interrotto bruscamente la discussione. Ceferin ha poi scritto al sindaco giustificandosi dicendo che si era allontanato per affrontare la situazione in corso.

La Uefa non ha risposto all’indagine indipendente di cui scrive il Guardian. Attende di pubblicare la propria indagine sulla finale di Champions.